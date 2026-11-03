Carrie Bradshaw, eat your heart out: Zeeman verkoopt stijlvolle handschoenen in leerlook voor € 5,99

Al heel mijn leven houdt de Zeeman mijn handen warm: jaarlijks koop ik er wel één paar katoenen handschoenen. Voor mij is het namelijk net zo'n item als haarelastiekjes en sokken, want ik raak ze al-tijd kwijt. Maar een simpel paar hoeft allang niet meer en daarom is het helemaal niet erg dat mijn vorige spontaan zijn verdwenen. Ik zag namelijk dat de Zeeman een nieuwe handschoenencollectie heeft, die je ook gewoon wil dragen als accessoires op de minder koude dagen.

Leren handschoenen

Het gaat om vier verschillende handschoenen in leerlook. Iets wat ik heel chique vind, en niet alleen ik: sterren als Hailey Bieber en Rihanna lopen ermee weg. In de negentiende eeuw waren leren handschoenen zelfs een teken van elegantie en luxe (count us in), maar inmiddels hoeft aan er classy uitzien allang niet meer een meg prijskaartje te hangen. De Zeeman verkoopt nu ook gewoon (nep)leren handschoenen.

Ik zie het al helemaal voor me bij een bontjas of lange trenchcoat. Maar het hoeft heus niet alleen bij een winterjas-outfit. Carrie Bradshaw laat in Sex and the City zien dat het ook makkelijk bij een jurk of longsleeve kan. Ik waarschuw mijn collega's maar alvast dat ik er straks elke dag in rondloop.

Verschillende stijlen

Door de verschillende uitvoeringen is er altijd wel een die bij jouw stijl past. Zo hebben ze een paar in bordeauxrood, een zwart paar met gouden studs, een bruin paar met een gouden gesp én een volledig zwart paar. Die laatste twee hebben aan de onderkant een zachte stof en het lijkt erop dat ze touchscreenbestendig zijn. No excuses dus om ze lekker naar kantoor te dragen.

Mijn favoriet? Dat zijn zonder twijfel de bordeauxrode – helemaal in VIVA-kleur. Al vind ik die met studs ook heel leuk. Gelukkig hoef je niet per se te kiezen, want ze zijn maar 5,99 euro per paar. Met een klein beetje girl math ben je net zo voordelig uit als je ze alle vier koopt; bij andere winkels kosten dit soort handschoenen al gauw dertig euro. Al weet ik niet wat je met vier paar moet.

De warme accessoires zijn zowel in de winkel als online verkrijgbaar. Je shopt ze hieronder.

Bordeaux

Zwart met studs

Bruin met gesp

Zwarte egale