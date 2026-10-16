Cas heeft 69.500 euro vermogen: ‘Ik ben niet bang om alles te verliezen’

Cas (30, naam bij de redactie bekend), ondernemer en beeldend kunstenaar in de creatieve sector.

Inkomen (netto): € 4.000

Salaris vaste opdrachtgever: € 1.400

Freelanceklussen: € 2.600

Spaargeld: € 20.000

Beleggingen: € 24.000

Pensioenbelegging: € 8.000

Investering: € 11.000

Cash: € 6.500

Uitgaven:

Huur: € 950 (incl. G/W/L)

Verzekeringen: € 280

Abonnementen: AI € 25 per maand, Netflix € 15, NLZIET € 5, Spotify € 15, ANWB € 5

Boodschappen: € 180

Beleggen: € 250

Sparen: € 1.000

Sport: € 40 per maand

Horeca (uit eten, bestellen): € 400

Huishouden: € 15 per maand

Kleding: € 75

Verzorging: € 25

Hobby’s: € 100

“Ik ben twee keer in mijn leven al mijn geld kwijtgeraakt. De eerste keer kwam dat door een zakenpartner die me had belazerd. Hij bleek diep in de schulden te zitten, terwijl ik nog veel geld van hem tegoed had. Uiteindelijk ging ik daardoor failliet. Ik heb toen al mijn personeel uitbetaald, maar hield zelf helemaal niets over.

De tweede keer was de situatie heel anders. Ik was gestopt met ondernemen en in loondienst gegaan, met een duidelijk toekomstplan voor ogen. Alleen bleef ik leven volgens de dure standaard die ik als ondernemer gewend was. Mijn inkomsten waren veranderd, maar mijn uitgavenpatroon niet. Langzaam zag ik mijn bankrekening slinken, totdat er niets meer over was.

Ik heb twee keer meegemaakt hoe het is om helemaal geen geld meer te hebben en echt financiële stress gekend; ik had geen geld meer voor eten en de huur. Maar daardoor heb ik ook geleerd dat ik in staat ben om alles opnieuw op te bouwen. De eerste keer heb ik dat gedaan door ontzettend hard en veel te werken. Ik had in de basis een gezonde onderneming, waardoor ik binnen een jaar alles weer had terugverdiend. De tweede keer ben ik met financiële potjes gaan werken, zodat ik precies wist wat er binnenkwam en wat eruit ging. Ik reserveerde bijvoorbeeld 25 euro per maand voor kleding en 150 euro voor een weekendje weg. Alles kreeg een eigen budget. In het begin vond ik dat verschrikkelijk. Het voelde beklemmend, alsof ik mijn vrijheid kwijt was. Maar uiteindelijk heeft het me juist veel gebracht. Ik ben die potjes blijven gebruiken, niet omdat ik me altijd strikt aan die bedragen moet houden, maar omdat ze me inzicht geven. Je weet waar je geld naartoe gaat en hoeveel ruimte je hebt. En dat inzicht zorgt juist voor een bepaalde rust en vrijheid.”

Spaarpot: “Ik spaar voor een huis, voor kosten koper en dat ik wat kan overbieden. Wat ik nog steeds frustrerend vind, is dat ik ondanks mijn relatief hoge netto-inkomen niet makkelijk een huis kan kopen. Ik zou prima 1.500 euro per maand aan huur kunnen betalen, maar een hypotheek met vergelijkbare maandlasten krijg ik niet zomaar.”

Geld vliegt eruit aan: “Horeca en reizen. Ik vind het belangrijk om het leven te vieren en dan kijk ik nergens naar om. Hard werken is goed, maar je moet ook hard genieten.”

Grootste miskoop: “Ik liet merchandisewaaiers maken voor een van mijn eerste ondernemingen, maar bleef met duizenden waaiers thuis achter.”

Geldles: “Geld maakt niet per definitie gelukkig, maar helemaal geen geld maakt je per definitie ongelukkig. Zorg daarom dat je een buffer hebt, maar genoeg is genoeg. Oppotten is nergens voor nodig. Je moet ook niet te bang zijn om het te verliezen.”