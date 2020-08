5 dingen die je wil weten over de coronavirus-app CoronaMelder

Eigenlijk zijn we zo onderhand wel een beetje uitgepraat over corona. Maar met een tweede coronagolf op de loer lanceert het RIVM in september de coronavirus-app CoronaMelder. En die app lijkt ons toch best wel handig! Daarom vijf dingen die je over CoronaMelder wilt weten.

De app is as we speak nog in de maak, maar is er waarschijnlijk vanaf 1 september om ons te beschermen. CoronaMelder stuurt je namelijk een berichtje als je in de buurt bent geweest van iemand (bekend of onbekend) die besmet is. Het is hiermee een aanvulling op het bron- en contactonderzoek van de GGD. Op deze manier laten meer mensen zich testen.

Voor het gemak halen we nog wel even de basics aan: 1,5 meter afstand, zoveel mogelijk thuiswerken, niet naar drukke plekken gaan en je handen vaak wassen. En bij klachten? Exactly, dan blijven we thuis. En doen we een coronatest. Ok, terug naar de app. Dit is wat we weten:

1. In ontwikkeling

De coronavirus-app is nog in ontwikkeling. De testfase begint half augustus. Dan gaan GGD’s in de regio’s Twente en Drenthe het uitproberen. Eind augustus wordt beslist of de app er daadwerkelijk komt.

2. Vrijwillig

Niemand tikt jou op de vingers als je de app niet hebt in de strijd tegen corona. De keuze om hem te downloaden (en te gebruiken) is namelijk geheel vrijwillig.

3. Bluetooth

CoronaMelder werkt op bluetooth en niet op GPS. Je hoeft dus niet bang te zijn voor een Sherlock Holmes effect. De app kan namelijk niet zien waar je bent.

4. Niet persoonlijk

Ook wel fijn om te weten. Wanneer je aan de slag gaat met CoronaMelder vul je geen persoonlijke gegevens in. Je naam en telefoonnummer worden dus niet opgeslagen.

5. Geen melding van besmettingen

De CoronaMelder geeft geen meldingen of informatie over actuele besmettingen in de buurt. Je krijgt alleen een berichtje als je met iemand in contact bent geweest die besmet is.

Bron: Rijksoverheid | Beeld: Youtube