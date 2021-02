Hoe kunnen grote evenementen plaatsvinden in coronatijd? Dat is de hamvraag van het evenement met 500 man (!) zonder coronaregels (!!) dat vandaag plaatsvindt in Beatrix Theater Utrecht. #backtolife is een testcase van Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zakelijke en publieks-evenementsector en de overheid.

Stel je even voor: je mag naar een evenement, in een theater en er zijn geen beperkende maatregelen. Voor velen toch wel een beetje the dream ten tijde van deze pandemie. Voor 500 gelukkigen is het vandaag zo ver: in het Beatrix theater in Utrecht vindt een evenement plaats. Staatssecreatirs Economische Zaken en Klimaat, Mona Keizer, opent het evenement.

Beperkingen en regels testevenement

‘Maar hoe dan?’, horen we je roepen. Snappen we. Het zit zo: deelnemers moeten voorafgaand aan het evenement een coronatest doen. De uitslag hiervan mag niet ouder dan 48 uur zijn. Bij binnenkomst in het theater worden vragen gesteld over klachten. Daarnaast wordt de temperatuur gemeten en moeten sommigen nog een extra sneltest ondergaan. Vijf dagen na het evenement moet iedereen weer een test doen en de uitslag doorgeven.

Het doel van dit evenement is dus in kaart brengen hoe zoiets in coronatijd kan plaatsvinden. Daarom dragen bezoekers een bewegingssensor; er moet duidelijk zijn met wie en waar contact is geweest. Ook zijn er drie bubbels gecreëerd: een gele, blauwe en groene. In iedere bubbel zit een groepje mensen en die hebben een eigen ingang en toilet. Een van drie groepen draagt een mondkapje, een van de drie groepen zit achter een spatscherm en de laatste groep doet een sneltest. Overigens moeten alledrie de groepen in de bewegende fase wel een mondkapje dragen.

‘Veilig evenement organiseren zonder anderhalve meter’

Pieter Lubberts van Fieldlab liet eerder al aan NOS weten: ‘We willen met deze proeven onderzoeken of we de huidige maatregelen, zoals de anderhalve meter, kunnen vervangen en toch veilige en verantwoorde evenementen kunnen organiseren. De bedoeling is om met de proeven inzicht krijgen in de besmettingsrisico’s.’

Voetbalwedstrijd met 1500 man

Het zakelijke evenement in het Beatrix Theater vandaag is dus niet een opzichzelfstaand evenement. Er is gekozen voor verschillende soorten evenementen, zodat de effecten en resultaten met elkaar vergeleken kunnen worden. Volgende week zaterdag speelt Guido Weijers een theatervoorstelling, ook in het Beatrix Theater. Daarnaast staan er twee voetbalwedstrijden met 1500 man publiek op de planning, komen er twee evenement in de Ziggo Dome aan en worden er twee buitenfestivals in Biddinghuizen georganiseerd. Verschillende universiteiten en onderzoekers zullen zich wagen aan het onderzoek. Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie bij Radboudumc en lid van het Outbreak Management Team (OMT), is hoofdonderzoeker.

Testcases in het buitenland

Overigens lopen we niet voorop wat het testen betreft. In augustus vorig jaar werd in Duitsland al een concert met duizenden mensen gehouden, waarbij – net als nu in Nederland – verschillende vormen werden aangemeten. Van buiten tot binnen en van weinig tot strenge maatregelen. Daaruit bleek al dat, bij voldoende maatregelen, grote concerten veilig kunnen doorgaan. Ook in Barcelona werd al zo’n test gedaan met ruim duizend bezoekers. Daar raakte niemand besmet. Is dit in Nederland dan het begin van het einde? Laten we het hopen!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: RTL Nieuws, NOS, Getty Images