Hand voor je mond: animatie laat zien waarom hoesten in de supermarkt écht niet kan

Sinds de coronacrisis is boodschappen doen niet meer wat het ooit geweest is. We moeten 1.5 meter afstand houden en dat is niet voor niets. Finse wetenschappers hebben namelijk een schokkende animatie gemaakt waarin te zien is wat er gebeurt als je in de supermarkt moet hoesten. De minuscule druppels die vrijkomen bij één keer niezen of kuchen kunnen namelijk twee gangpaden verderop bereiken en besmetten.

De Aalto-universiteit in Helsinki heeft dit samen met het Finse Meteorologisch Instituut, het VTT Technisch Onderzoekscentrum van Finland en de Universiteit van Helsinki onderzocht.

Hoesten in de supermarkt

De wetenschappers onderzochten hoe druppels met bacteriën vanuit een nies of een hoestbui kleiner dan 5 micrometer zich door de lucht bewegen. De conclusie van het onderzoek is dat deze druppeltjes veel langer in de lucht blijven rondzwerven dan gedacht. Ook verspreiden deze druppels zich veel verder dan alleen de nabije omgeving van de hoestende persoon. Het duurt slechts een paar minuten voordat de deeltjes zich verdunnen en verspreiden.

Besmetting

Besmetting met het coronavirus kan dus in de supermarkt zo gebeurd zijn. Assistent-hoogleraar Ville Vuorinen van de Aalto-universiteit legt uit: “Iemand die besmet is met het coronavirus, kan hoesten en weglopen, maar laat dan extreem kleine aerosoldeeltjes achter die het coronavirus dragen. Deze deeltjes kunnen in de luchtwegen van anderen in de omgeving terechtkomen.” Ook deze wetenschappers raden aan om, als je moet hoesten of niezen in het openbaar, dit in een papieren zakdoek of in de elleboog te doen en natuurlijk: handen wassen, handen wassen, handen wassen.

