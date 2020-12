Als brildrager tijdens de mondkapjesplicht herken je dit vast: je zet je mondkapje op en hoppa; beslagen glazen. Vervelend, want jij en je bril kunnen niet zonder elkaar, maar dat mondkapje is ook essentieel. Dit probleem is vanaf nu verleden tijd, want wij hebben dé oplossing voor jou.

De kans is groot dat je al van alles hebt geprobeerd. Van je glazen insmeren met vaseline tot de elastieke banden van het mondkapje kruisen. Wij hebben het ook geprobeerd en helaas, het helpt allemaal niets. Maar als we onderstaand TikTok filmpje mogen geloven, zijn pleisters dé lifesaver om een beslagen bril door het dragen van een mondkapje te voorkomen.

Oplossing

Rominagafur deelde op TikTok deze handig lifehack en dat willen we jullie natuurlijk niet onthouden. Want niets is irritanter dan met een beslagen bril in de supermarkt je boodschappen uit moeten zoeken. Zorg ervoor dat je bril goed op je neus staat, zodat je het op z’n aller scherpst kunt zien.

Tekst gaat verder onder de video

Dus; als brildrager de deur uit tijdens deze pandemie? Portemonnee, sleutels, mondkapje én pleisters mee in de tas.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: ze.nl| Beeld: iStock