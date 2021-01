Dankzij de pandemie hebben we meer ‘New Dawn Daters’ dan ooit

Door de pandemie lopen steeds meer relaties op de klippen. Zelfs zoveel dat we volgens de populaire datingapp Bumble meer ‘New Dawn Daters’ dan ooit hebben. Say what?

Thuiswerken, geen etentjes, geen feestjes, kinderen thuis – de pandemie houdt ons al langere tijd in zijn greep, en helaas zorgt dat voor veel pressure in de relatie. Volgens de populaire app Bumble krijgen we dan ook steeds meer New Dawn Daters.

New Dawn Daters

Ja, ik hoor je al denken. New Dawn What? New Dawn Daters zijn de mensen die hun vaste relatie (na jaren) hebben beëindigd als gevolg van het constante op elkaars lip zitten door de pandemie. Ze zijn nu vrijgezel en klaar om zich te mengen, maar velen zijn helemaal nieuw in datingland. Of hele oude rotten in het vak, die het vak spelen ietwat hebben verleerd. En dat is ook helemaal niet zo gek als je na lange tijd weer single bent.

Online daten

Je hebt besloten dat het tijd is om actie te ondernemen en je droom man te ontmoeten. En of je er nou in gelooft of niet, online daten is HOT. Vol goede moed begin jij dus met het aanmaken van een profiel op je favoriete datingsite. Maar waar let je eigenlijk op met het maken van zo’n datingprofiel? Wij zetten de beste tips voor je op een rijtje:

Upload mooie foto’s van jezelf. Mannen zijn visuele wezens, ja echt waar! Zodra ze een vrouw zien die ze aantrekkelijk vinden willen ze meer over haar te weten komen. En daarom is het belangrijk dat jij in je datingprofiel onweerstaanbare foto’s hebt staan. Show don’t tell. Een man valt op vrouwelijke, spontane energie. Dit blijkt natuurlijk voor een groot deel uit je foto’s. Maar wat als er meer gegadigden zijn voor een date die allemaal charmant op de foto staan? Hoe zorg je er nou voor dat hij JOU een berichtje stuurt? Gelukkig hebben we hier een geniale techniek voor waarmee jouw profiel zal opvallen in de massa… Deze techniek heet ‘Show, Don’t Tell’.Dat pas je als volgt toe: je wilt niet zeggen dat je over een karaktereigenschap beschikt, je wilt dit laten zien. Voorkom dus teksten als: “Ik ben spontaan”. Een man heeft dit al 1000 keer voorbij zien komen. Beschrijf een situatie of actie waaruit BLIJKT dat jij spontaan bent! Vertel bijvoorbeeld over je stedentrip. Dit geldt ook voor het beschrijven van wat je belangrijk vindt in het leven. Zeg niet: “Ik vind humor belangrijk”. Alleen door te zeggen dat je humor heel belangrijk vindt, blijkt niet dat je zelf ook humoristisch bent. Maak een opmerking die grappig is! Dit is een ideale manier om mannen kennis te laten maken met jouw (fantastische 😉) zelf. Neem het hef in eigen handen. Als je eenmaal lekker bezig bent in de wonderen wereld van online dating, zal je matches krijgen met de mannen die je begeert. Al snel loop je tegen het volgende probleem aan.. Hij stuurt maar geen eerste berichtje. Wat nu? Neem het hef in eigen handen! Stuur hem of haar een berichtje met: ”He, hoe gaat het? Ik las op je profiel dat je erg geïnteresseerd bent in…. Wat toevallig, ik ook!” Hiermee nodig je hem of haar uit op een subtiele manier om over zijn passie te vertellen. En dat maakt het zo leuk om met jou te praten. Tadaaa!

Online daten is zo leuk én makkelijk als jij het zelf maakt.

Bron: Bumble | Beeld: iStock