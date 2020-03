Daten ten tijde van social distancing? Zo doe je dat

Is daten nog wel mogelijk nu we vooral binnen moeten blijven? Waar een wil is, is een weg blijkt uit onderzoek* van datingservice Lexa onder alleenwonenden. Ruim 42% van de ondervraagden geeft namelijk aan in deze periode juist creatief te zijn en zoekt naar mogelijkheden om te connecten met anderen.

Single of net een prille relatie? Go the extra mile! Lexa en relatietherapeute en seksuologe drs. Nynke Nijman helpen je deze uitdagende tijden met tips voor een leuk date- en liefdesleven.

Daten tijdens social distancing

Nynke Nijman legt uit dat creativiteit en lef echt een wereld van verschil kunnen maken wanneer je aan het daten bent met een nieuwe vlam: ‘Niemand heeft een situatie als deze eerder meegemaakt, daardoor wordt je juist geprikkeld om creatief te zijn. Toon lef! Er zijn in dit geval geen kaders voor wat ‘normaal’ is. Het is leuk als je juist dat extra stapje zet voor de ander. Misschien ben je bang dat het teveel is, maar in een periode als deze is niet te veel zijn.’ Nynke en Lexa geven vier tips om elkaar virtueel beter te leren kennen:

1. Laat je horen

Nu fysiek contact in veel gevallen uitgesloten is, is het een goed idee om elkaar virtueel op te zoeken. Behalve lange chats valt er natuurlijk veel meer te verzinnen. Een stem zegt vaak veel over de ander, start daarom met een belletje. Vind je dat nog spannend? Dan kun je beginnen met spraakberichten sturen. Wanneer de tijd rijp is om meer van elkaar te zien, kun je beginnen elkaar videobellen via Skype of Facetime.