Must-see: Discovery zendt docu uit over herkomst coronavirus

Het coronavirus houdt de wereld al een tijdje in zijn greep. We weten maar weinig over de herkomst van het nare virus, behalve dat het ergens in China begonnen is. Daarom zond Discovery afgelopen zondag een reportage uit over COVID-19 en dat is zeker het terugkijken waard. In Pandemic: COVID-19 schijnen experts en wetenschappers hun licht op de raadselachtige herkomst van het coronavirus.

In de docu komen diverse experts aan het woord, die vertellen waarom het virus zo dodelijk is, welke impact het heeft en welke stappen worden ondernomen om COVID-19 te bestrijden. Maar vooral: waar komt het virus vandaan en hoe kon het virus zó snel om zich heen grijpen?

Herkomst van het coronavirus

We worden in de documentaire meegenomen naar Wuhan in China, waar het virus in december werd ontdekt bij iemand met mysterieuze longklachten. Hoewel er verschillende theorieën zijn over de herkomst van het coronavirus, zoomt de documentaire in op een markt in Wuhan, waar het virus zou zijn overgesprongen van dier op mens. In de reportage wordt onder meer antwoord gegeven op de vraag hoe dit mogelijk kan zijn.

Pandemic hype

Sinds de uitbraak van het coronavirus is er een ware pandemic hype gaande als het gaat over films over allerlei epidemieën. Het aanbod van films over het ontstaan, de bestrijding en de gevolgen van de meest dodelijke virussen is enorm en wordt massaal bekeken. Zo verscheen Pandemic: How to Prevent an Outbreak onlangs op Netflix. Ook is de film Contagion van regisseur Steven Soderbergh uit 2011 nog steeds een relevante film.

De docu is hier terug te kijken.

