Eerste dertigers opgeroepen voor coronavaccinatie

Het moment dat heel Nederland geprikt is, komt steeds dichterbij. Vandaag zijn de allereerste dertigers aan de beurt om een afspraak te maken voor het coronavaccin. Mensen die geboren zijn in 1981 kunnen een afspraak maken, zo laat demissionair minister Hugo de Jonge weten via Twitter.

De Jonge doet een oproepje aan alle dertigers: ‘Vanaf 11.30 kun je online een afspraak maken voor vaccinatie met BioNTech/Pfizer of Moderna. Dus ga naar de site, plan de prik en tip leeftijdsgenoten.’ De meeste mensen reageren enthousiast op zijn Tweet: ‘Yes, eindelijk!’ en ‘Oh, wanneer komt 1982? Kan niet wachten’, zijn enkele van de reacties.

Planning coronavaccinatie

Dat we nu bij 1981 zijn, betekent dat we hierna nog twee rondes voor vaccineren te gaan hebben. Allereerst de mensen die geboren zijn tussen 1982 en 1991, die kunnen de oproep verwachten vanaf halverwege juni. Daarna de mensen die tussen 1992 en 2003 geboren zijn. Ook zij kunnen de oproep halverwege juni verwachten, volgens de website van Rijksoverheid.

AstraZeneca-weigeraars in de herkansing

Dat is niet het enige priknieuws van de dag. Prikweigeraars tussen de 60 en 64 jaar oud die niet ingeënt wilden worden met het AstraZeneca-vaccin, krijgen snel een nieuwe oproep om zich te laten inenten met een ander middel. Dat vertelde hij vanmorgen aan Nieuwsuur. Bijzonder, want tot dit moment was het volgens de demissionair een kwestie van ‘graag of helemaal niet’ en werd de weigeraars geen alternatief geboden.

