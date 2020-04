Thuiswerken, in of om het huis sporten én alle avonden op de bank: we kunnen in tijden van de coronacrisis niet anders dan binnenblijven, binnenblijven en nóg eens binnenblijven. Natuurlijk zijn er genoeg bezigheden te verzinnen voor een creatief ‘huisarrest’, maar soms wil je ook gewoon even achterover leunen en een serietje kijken. Nieuw kijkvoer ontdekken en alleen maar zoeken binnen het genre dat jij leuk vindt? Dat maakt Netflix nu met geheime codes wel héél gemakkelijk.

Geheime codes Netflix

Op Instagram heeft Netflix een wel heel handig trucje gedeeld. Je kunt natuurlijk door de categorieën bladeren op de homepage, maar je kunt óók per genre zoeken door geheime codes in te voeren. Hoe? Door in je URL-balk het volgende in te tikken: netflix.com/browse/genre/xxx. Op de plek van de drie kruisjes vul je de code in die bij jouw favoriete categorie hoort.

Opvragen

We horen je denken: hoe kom je dan aan die geheime codes? Netflix heeft er al een aantal vrijgegeven op Instagram, maar je kunt ze ook opvragen bij de streamingsdienst. En da’s heel simpel: reageer met jouw genre onder de post onderaan het artikel en je krijgt van Netflix de code terug. Zo krijg je bijvoorbeeld alleen documentaires te zien als je op de plek van de ‘xxx’ de geheime code 6839 invult. Lifehack!

Coronacrisis

Netflix heeft de afgelopen maanden het aantal abonnees als een malle zien groeien. In het eerste kwartaal trok de videostreamingdienst 15,8 miljoen nieuwe abonnees. Netflix zag het aantal gebruikers nog nooit zo hard groeien als tijdens de coronacrisis waarin veel mensen verplicht thuis zijn.

Meer thuis

“We zijn ons er terdege van bewust dat we het geluk hebben een service te bieden die meer betekent voor mensen nu ze thuis zitten”, reageert het bedrijf in diverse Amerikaanse media op de enorme groeicijfers. Netflix verwacht dat er minder gekeken wordt en dat het aantal abonnees minder hard zal groeien als de coronamaatregelen wereldwijd worden versoepeld. “Hopelijk is dat snel.”

Miljoenen abonnees

Met de 15,8 miljoen abonnees komt het totaal aantal Netflix-leden op 182,86 miljoen. Analisten voorzagen de enorme groei niet, zij voorspelden dat de streamingdienst in het eerste kwartaal zo’n zeven tot acht miljoen nieuwe abonnees aan zich zou weten te binden.

