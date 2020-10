Corona zorgt voor meer kosten: zo bespaar je in deze gekke tijden geld

Het coronavirus heeft niet alleen een negatief effect op ons social life, maar helaas ook op onze portemonnee. Zo verbruiken we meer gas, water en licht, slaan we meer boodschappen in én hebben we misschien tijdelijk wat minder inkomsten.

Maar geen paniek, wij helpen je graag een handje met onze budget tips.

Besparen in tijden van corona

Het beste kun je beginnen met het maken van een overzicht. Waar geef je allemaal geld aan uit? Dat zorgt ervoor dat je een beter zicht krijgt op wat er binnenkomt, en vooral wat eruit gaat. Terwijl je elke uitgave noteert, moet je jezelf afvragen ‘heb ik dit echt nodig?’. Zo’n lijstje dwingt je namelijk om bewuster om te gaan met je geld én aankopen.

Nu we zicht hebben op onze uitgaven, is het tijd om – op een creatieve manier – te gaan besparen. En misschien ben je een deel van deze dingen tijdens de coronaperiode zelf al spontaan gaan doen uit verveling.

Bakken en kokkerellen

Het is pure geldverspilling om telkens je brood of andere etensresten weg te gooien. Ga daarom lekker bakken en kokkerellen in de keuken met de kinderen. Er staan genoeg lekkere recepten op het internet én het is ook nog eens leuke manier van tijdverdrijf. Enne, je bespaart niet alleen een hoop geld, je maakt ook nog eens je partner en kinderen blij. Win- win voor iedereen!

Weekmenu

I know, dit klinkt heel ouderwets en suf. Maar het is bewezen: mensen die met een plan de supermarkt ingaan, besparen meer geld dan mensen zonder een plan. Maak daarom vanaf nu elke week een weekmenu en houd je daaraan. Je wilt immers niet elke dag die lange wachtrijen van de supermarkt trotseren. De voordelen: je eet bewuster, je koopt alleen wat je nodig hebt en je blijft niet zitten met overschotten, dus je bespaart. Wat goeeeeeéd!

Opruimen

Een middagje op de bank hangen en online shoppen klinkt als muziek bij ons in de oren. Maar helaas, onze portemonnee en banksaldo laten het niet toe… Maar wees niet getreurd, tijdens het opruimen van je kledingkast kom jij -vast en zeker- oude parels tegen die je super leuk kunt combineren met de kledingstukken die je al had liggen.

Fietsen

De fiets was nog nooit zo populair! Het weer zit al de hele tijd mee en lange afstanden overbruggen met de auto was niet aan de orde. Probeer die gewoonte om de fiets te nemen vast te houden. Het kost je geen benzine, het is beter voor het milieu en je kunt je dure fitness abonnement opzeggen. Nou, wat willen we nog meer?

Verminder je vaste lasten

Over abonnementen gesproken: gebruik je vrije tijd om je vaste lasten eens goed onder de loep te nemen. Energiekosten, internetabonnement, telefonie … er is vast nog wel iets waar je op kunt besparen. En stel jezelf altijd de vraag ‘heb ik dit echt nodig?’.

