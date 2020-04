Het dagboek van een moeder in tijden van corona: ‘Ik kwam erachter dat ik huismusseriger ben aangelegd dan ik dacht’

VIVA-Mama columnist en Volkskrant-journalist Anna van den Breemer schrijft over haar gezinsleven in tijden van het coronavirus. Want het blijkt niet eenvoudig: dochter Mia (4) en zoon Baran (2) thuis vermaken, effectief werken en haar relatie met columnist Özcan Akyol ook nog een beetje leuk houden.

Bucketlist

‘Wat is je bucketlist voor na corona?’ vroeg iemand.

Die had ik niet.

Natuurlijk kon ik best een lijstje verzinnen met zaken waar ik zin in had, als dit allemaal voorbij is: mijn ouders een dikke knuffel geven, zorgeloos uit eten (en drinken!) met vriendinnen, die zonnige vakantie in Portugal die we eigenlijk hadden gepland voor in mei.

Maar het is niet zo dat ik constant bezig ben met alle dingen die niet meer mogen of kunnen.

En zo kwam ik tot de conclusie dat ik huismusseriger ben aangelegd dan ik dacht.

Zelfkennis

Toch fijn dat deze periode van thuisisolatie óók een bron van nieuwe zelfkennis kan zijn – naast dat het je handen als schuurpapier oplevert, waar geen crème tegenop kan.

Nog een paar dingen die ik heb ontdekt:

Mijn handschrift is een ramp. De afgelopen weken heb ik best wat kaartjes en pakketjes verstuurd naar mensen die ik lief vind, en alleen al de aanblik op dat gekrabbel deed me verlangen naar die mooie vulpen uit mijn schooltijd, waarmee ik voor het eerst aanelkaarschrijven leerde. Verveling is de perfecte lustopwekker. Het lukt mijn vriend en ik niet om een nieuwe serie op Netflix te kiezen die we allebei leuk vinden (‘Wijvenserie’, zegt hij dan), dus gaan we elke avond om half tien naar bed. In de Bruna overwoog ik een puzzel van 1000 stukjes te kopen, want ik had allerlei leuke types op Instagram zien puzzelen. Tegen de meneer in de winkel zei ik dat ik er ‘nog even over na ging denken’, maar na een nachtje slapen ben ik klaar voor mijn coming out als puzzelaar. Door de jaren heen ben ik níet handiger geworden. Mia kreeg van school de opdracht om een vogel te knutselen. We gingen samen aan de slag. Direct kwam er een oud jeugdtrauma bij mij naar boven: als kind had ik de mooiste knutselideeën in mijn hoofd, maar door mijn twee linkerhanden kwam er nooit iets van terecht. Extra confronterend als je op de Vrije School zit. De kleurige papegaai met lange staart, die mijn dochter en ik hadden bedacht, werd dus een treurig, scheefgezakt bouwsel van stroken karton, waarvan de helft ook nog eens losliet. ‘Heeft ze helemaal zelf gemaakt!’, stuurde ik aan de juffen. Ze reageerden via de Parro-app uiterst diplomatiek: ‘Wat een mooie vogel heb je gemaakt, Mia! Het lijkt wel dat hij om het hoekje probeert te kijken.’

