Japan heeft sinds kort een minister van eenzaamheid

Tegenwoordig hebben mensen over de hele wereld ermee te maken: eenzaamheid. Ook Japan kampte met de ernstige gevolgen van eenzaamheid en staat al jaren in de top 15 van landen met de hoogste zelfmoordcijfers. Het coronavirus deed nog een schepje bovenop de cijfers, daarom heeft het land een minister van eenzaamheid aangewezen.

Naarmate de pandemie zich vordert, voelen steeds meer mensen zich eenzaam. Alleenstaande vrouwen, ouderen en universiteitsstudenten die afstandsonderwijs volgen voelen zich steeds vaker alleen. Zo zijn er in de maand oktober in Japan meer mensen overleden door zelfmoord, dan van het coronavirus in 2020.

Premier

Tetsushi Sakamoto zal de taak van het bestrijden van de eenzaamheid in Japan op zich nemen. Hij wil naar eigen zeggen manieren bedenken om ‘de vele vormen van eenzaamheid’ te identificeren en te bestrijden. De belangrijkste uitdaging is volgens hem hoe ze het volk duidelijk maken wanneer een persoon gebukt gaan onder eenzaamheid. Zo kan het volk herkennen wanneer iemand hulp nodig heeft. Daarnaast wil hij ervoor zorgen dat de sociale banden tussen mensen blijven bestaan, ook in tijden van zelfisolatie door het coronavirus.

Kodoku

Het Japanse woord ‘Kodoku’ staat voor eenzaamheid, maar de letterlijke vertaling is ‘rustige afzondering’. Communicatiespecialist Junko Okamoto, merkt op in de krant ‘Japan Times’ dat eenzaamheid verheerlijk wordt door de Japanse cultuur. Alleen de positieve effecten worden benadrukt, waardoor de negatieve effecten door de samenleving genegeerd worden.

Hikikomori

Kodoku is niet het enige Japanse woord dat eenzaamheid verheerlijkt. Het woord ‘Hikikomori’ wijst mensen aan die compleet afgezonderd van de maatschappij leven. Eigenlijk dus als een soort kluizenaars. Naar schatting leven 1 miljoen Japanners volgens deze wijze en voelen zich na enige tijd eenzaam.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Praten over zelfmoord kan anoniem via de chat op www.113.nl of bel 113 (gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (gratis). Mensen met suïcidale gedachten én hun naasten kunnen hier 24/7 gebruik van maken.

