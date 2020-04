Zo lang kun je jouw joggingbroek dragen zonder te wassen

Dat de verslonzing toeslaat in deze tijden van social distancing, nemen we voor lief. Maar kies je dan toch iedere dag voor je favoriete joggingbroek, dan is het wel handig als je weet wanneer je ‘m écht eens een keer moet wassen.

Het is dag 8476 van social distancing en inmiddels zijn we de schaamte voorbij. Schaamden we ons eerst nog over another day another homewear suit, nu wéten we van onszelf en van elkaar dat het voorlopig niet beter dan dit gaat worden. Jogging pak is life, zeg maar. Het overkomt iedereen, dus neen, je schamen voor het feit dat je oprecht niet weet hoeveel dagen je al in je ruimvallende katoenen grijze sweatpants rond banjert is niet nodig. Wat wel nodig is? Je thuiswerkkostuum wassen.

En of het nu gaat om een baggy broek of een strakke yoga pants die aanvoelt als een tweede huid, zo nu en dan wassen is gewoon nodig. Waarheid als een koe. Daarbij geldt wel de regel dat stoffen die direct op je huid zitten – een yoga legging bijvoorbeeld – vaker een wasje nodig hebben dan materialen die niet direct op de huid liggen.

Je doet er verstandig aan om je onderkleding – ondergoed en hemdjes – iedere dag te verschonen. Zo ook je joggingbroek: beter was je deze iedere dag. Want ehm, vooral het gebied bij het kruis kan een mooie broedplaats van bacteriën worden.

Maar vind jij één keer per dag ook wat te ambitieus klinken? Hou dan de regel van maximaal vier dagen aan. Alles langer dan dat stimuleert die broedplaats en eh, is gewoon een beetje ranzig. En als je dan toch die wilde rit naar de wasmachine gaat maken, hierbij nog wat tips: