Een mondkapje én herfst: hoe gebruik je ‘m als het pleurt van de regen?

Het is weer herfst, wat betekent dat we in de natste periode van het jaar zitten. En nu we bijna overal mondkapjes moeten dragen, kan het nog wel eens lastig worden om deze droog (en hygiënisch) te houden. We hebben een aantal tips voor je op een rijtje gezet.

Niet rond laten slingeren

Hoewel we begrijpen dat het verleidelijk is om na het dragen van je mondkapje deze in je broekzak of tas te stoppen, erg hygiënisch is het niet. En laat dat nou net super belangrijk zijn met het coronavirus. In je tas of broekzak zitten heel veel bacteriën. Als je masker hiermee in aanraking komt, is-ie eigenlijk al onbruikbaar.

Onbruikbaar bij vocht

Wist je dat jouw mondmasker weinig zin meer heeft, wanneer-ie ook maar een heel klein beetje vochtig is? De mondkapjes zijn er om je te beschermen tegen luchtdruppels (a.k.a. vocht). Mocht je mondkapje nat of vochtig worden, dan is zijn gehele werking weg. Let daar dus goed op!

Neem ‘m mee in een plastic zakje

Waar laat je m dan wel? Het makkelijkste is om ‘m in een schoon plastic zakje mee te nemen. Zo blijft-ie in ieder geval droog én hygiënisch en kun je het kapje nog gewoon gebruiken. Extra tip: neem een extra mondkapje in het plastic zakje mee. Dan ben je altijd goed voorbereid.

Zorg dat je je mondkapje goed op- en afdoet

Dit is misschien een logische, maar het is er toch een die vaak wordt vergeten: je mondkapje goed op- en afdoen. Op het kapje zelf zitten bacteriën en ziektekiemen (die je dus niet moet aanraken). Pak tijdens het op- en afdoen altijd de touwtjes vast en probeer het middenstuk niet aan te raken. Gooi ‘m weg, of bewaar ‘m in je plastic zakje, and you’re good to go.

