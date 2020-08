De coronacrisis heeft in veel branches voor flinke stress gezorgd. Ineens moesten er allerlei aanpassingen komen om aan de nieuwe regels en maatregelen te voldoen. Ook de NS moest eraan geloven, want ineens zijn enkel passagiers met een mondkapje nog welkom in de trein. Een simpel mondkapjesicoon moest dat de reizigers makkelijk en snel duidelijk maken, maar wie nu een perron oploopt, zou best eens iets heel anders kunnen zien in het ontworpen plaatje…

Leuk geprobeerd…

ProRail liet in samenspraak met de NS stickers maken om reizigers te wijzen op de onlangs ingevoerde mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. Er werd een icoon ontworpen dat vervolgens op en rondom de perrons van ruim vierhonderd stations is geplakt. Het is een goed initiatief, maar helaas met een iets minder goede uitvoering.

Mondkapje of lendendoek?

De sticker oogt normaal: in typische NS-stijl zie je een geminimaliseerd gezicht en profil. Over de mond zit een mondkapje dat met een elastiekje achter het oor is bevestigd. Wie het plaatje echter omdraait, ziet iets heel anders. Plots vormen het elastiekje en het oor een stijve piemel die uit een lapje stof lijkt te piepen. Oeps! Wie het eenmaal heeft gespot, lijkt het niet meer anders te kunnen zien. Nee, het mondkapje van de NS is voor eeuwig een lendendoekje met een gat op een onfortuinlijke plek.

‘Heel lullig’

“Kort nadat de stickers op de perrons waren geplakt, verschenen er al enkele verbaasde tweets. Heel lullig”, vertelt woordvoerder Andy Wiemer van ProRail aan Editie NL. “Zelf kan ik er nu ook niets anders meer in zien.” Ook online gaat de misser als een lopend vuurtje. “Raar mondkapje, rare piemel”, schrijft iemand. Een ander merkt sarcastisch op dat de nieuwe maatregelen toch wel wat ver gaan: “Hahah, het valt niet mee, al die nieuwe aanpassingen”. Een derde vraagt zich af: “Was er nou niemand die van tevoren zei dat dit wellicht niet de beste keus was als icoon voor een mondkapje?”

De tekst gaat verder onder de tweets.

Nieuw spelletje: is het een mondkapje of een piemel? pic.twitter.com/qLjIGvHUMu — Guidje 🛹 (@guidodegreef) July 31, 2020

Haha valt niet mee..al die nieuwe aanpassingen 🤣😷

Oeps: Symbool mondkapje op stations is omgekeerd net een piemel https://t.co/noxIv3fFyU — Jeannet Sandman 💃 (@MrsSandwoman) July 31, 2020

Was er nou niemand die van tevoren zei dat dit wellicht niet de beste keus was als icoon voor een mondkapje😂 #ns #icoon #mondkapje #piemel #ikkanhetnietmeeranderszien pic.twitter.com/etm1qTIgPE — Jorn Uittenbogaard (@jornbogie) June 29, 2020

Haastige spoed is zelden goed…

Nou, nee dus. Wiemer biecht op dat het niemand bij ProRail is opgevallen. “Normaal gesproken is er veel tijd voor het ontwerpen van zo’n icoon. Dan wordt er door veel mensen naar gekeken voordat het daadwerkelijk op het station komt. Maar die tijd was er nu niet door corona. Het is een vluggertje geworden”, lacht hij. Helemaal mislukt is het project nu overigens niet, want door deze ‘piemelgate’ is er nu extra aandacht voor de mondkapjesplicht, “dat is natuurlijk fijn”. “En gelukkig staat er nog het woord ‘mondkapje’ onder, zodat mensen alsnog begrijpen waar het om gaat.

Kun jij het beter? Laat maar zien

De hilarische ‘lendendoekjes’ zullen overigens gewoon te zien blijven op de stations. “De stickers zijn betaald van belastinggeld, dus dat zou zonde zijn.” Wel wil Wiemer Nederlanders uitdagen om met een beter ontwerp op de proppen te komen. “Ik daag mensen hierbij uit om zelf iets te ontwerpen. De creaties mogen naar socialmedia@prorail.nl.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief?