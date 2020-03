Dít is de reden waarom je nu extra veel last hebt van elektrische schokjes

Als je de laatste tijd meer last hebt van elektrische schokjes dan normaal, dan zou dat wel eens kunnen komen door de thuisquarantaine. Dat zegt wetenschapsjournalist Diederik Jekel tegenover RTL Nieuws. Velen hebben last van statisch haar en krijgen verschillende keren per dag stroomschokjes. Deze dagen lijken bijzonder statisch geladen te zijn. En al lijkt het ver gezocht; het kan te maken hebben met de gevolgen van het coronavirus.

Hoe wordt dit dan veroorzaakt? Nou, statische elektriciteit kan worden veroorzaakt door wrijving tussen voorwerpen die uit verschillende materialen bestaan. Deze elektrische lading zorgt ervoor dat je ‘statisch’ wordt, omdat die lading naar de grond wil.

LEES OOK:

Zó komt Xelly Cabau van Kasbergen haar quarantaineweek door

Elektrische schokjes

Als de lucht vochtig is, bijvoorbeeld in de zomer, wordt deze statische lading via de vochtdeeltjes in de lucht weggeleid. “Maar bij een lage luchtvochtigheid, in de winter, dan kan het niet. Als de lucht droger is, kunnen de ladingen moeilijker je lichaam verlaten”, aldus wetenschapsjournalist Diederik Jekel. “Die elektrische lading bouwen zich dan in je lichaam op. En als deze ophoping het lichaam verlaat, dan krijg je een schokje.”

Thuisquarantaine

Buiten is die luchtvochtigheid nu niet eens zo extreem laag. Maar juist omdat we met z’n allen in thuisquarantaine zitten – lekker met de verwarming aan – gaat de luchtvochtigheid binnenshuis omlaag. Met als gevolg: meer elektrische schokjes. Toch kan er volgens Jekel ook iets anders meespelen. “Mensen zitten de hele dag thuis en hebben niks te doen. Als ze een schokje krijgen, zetten ze dat op sociale media. Dat valt anderen dan weer op en dan gaan ze erop letten.”

Wat kun je doen

Er zijn gelukkig genoeg life hacks om er vanaf te komen. Trek bijvoorbeeld geen schoenen met rubberen zolen aan, want die houden de ontlading tegen. Vermijd daarnaast ook liever synthetische stoffen of loop op blote voeten rond. En als laatste een kleine grootmoederstip: een plantenspuit kan ook geen kwaad.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: RTL Nieuws | Beeld: iStock