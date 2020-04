Samen staan we sterk: 3x coronahulp

In deze heftige tijden moeten we niet alleen goed voor onszelf, maar ook voor de mensen om ons heen blijven zorgen. Gelukkig zijn er een hoop dingen die je kunt doen om anderen te helpen. Dit zijn 3 manieren waarop je anderen steun en hulp kunt bieden tijdens de coronatijden.

Post voor oma

Nu we even niet bij onze (groot)ouders langs kunnen, moeten we op zoek naar alternatieve manieren om contact te houden. Cor-omapost is zo’n manier. Op hun site ontwerp je je eigen kaartje of kies je een standaard exemplaar waar je een lieve, grappige of opbeurende boodschap op kunt zetten om je oma, opa of verre oudtante een hart onder de riem te steken.

cor.omapost.nl

Balkonserenade

Vrijwilligersorganisatie NL cares organiseert balkonserenades bij woonzorginstellingen. Deze muzikale ontmoetingen op afstand vinden bijvoorbeeld plaats in tuinen van verzorgingstehuizen om zo ouderen een beetje op te fleuren. Wil jij ook graag ergens spelen? Of wil je een balkonserenade op jouw locatie? Kijk dan op hun site: nlcares.nl/balkonserenades

Doneer een mondkapje

Het nijpende tekort aan mondkapjes in de ziekenhuizen greep een groep Hoornse ondernemers zo aan, dat ze in actie kwamen. Met de juiste zakelijke connecties in China wisten ze een eerste lading van 100.000 mondkapjes naar Nederland te halen. Maar dat is nog láng niet genoeg. Daarom zamelen ze nu geld in om nog veel meer mondkapjes in onze ziekenhuizen te krijgen. Je kunt al doneren vanaf tien euro. Doneereenmondkapje.nl

