Sanna krijgt als eerste Nederlander het coronavaccin: ‘Ik heb veel vertrouwen in de wetenschap’

Samen met drie andere collega’s behoort Elkadiri tot de eerste groep medewerkers van verpleeghuizen en ziekenhuizen die in Veghel door de GGD Hart voor Brabant gevaccineerd worden. Het voormalige distributiecentrum van een supermarkt is omgebouwd tot priklocatie. In twaalf hokjes kunnen de hele week honderden mensen per dag worden gevaccineerd.

‘Ik snap de angst heel goed’, zegt Elkadiri. ‘Dit virus is nieuw, heeft veel mensen overrompeld. In het begin was ik ook een van die Nederlanders die twijfels had. Ik vond het eng. Was het wel goed getest? Ik dacht: ik laat me niet vaccineren. Ik kijk de kat uit de boom. Maar ik heb veel gelezen en opgezocht. Ik heb veel vertrouwen in de wetenschap. Het voelt veilig.’’