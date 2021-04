Trendalert: kleed je mooi aan voor je vaccinatieafspraak

We hebben er genoeg om gejammerd dat we ons het hele jaar lang niet konden optutten voor een feest, bruiloft of borrel. Daarom trekken mensen massaal hun jasje en dasje uit de kast voor hun vaccinatie afspraak. Wie zegt dat je die galajurk moet laten hangen?

Luipaard printje hier, glittertje daar

Toen Marc Jacobs op 23 maart in een luipaard jas, roze t-shirt met matchende glitterbroek en witte laarzen verscheen op zijn prikafspraak, zette hij een flink statement neer. Want, wanneer was het voor jou de laatste keer dat je écht kon uitpakken als het om je outfit ging?

Dress up

Ashlie Atkinson zag haar afspraak als dé kans om eindelijk haar glitterjurk die ze al zolang in de kast had hangen, aan te trekken. ‘Dit is het uitje van mijn jaar’, jubelt ze op Twitter. En wat heeft ze gelijk! Dat je straks eindelijk weer naar buiten kan omdat je een prik hebt gehad, is best iets wat gevierd kan worden. Op Twitter vieren ze het in ieder geval mee met Ashlie.

Wearing a sequined full-length gown to my vaccine appointment because it’s the EVENT OF MY YEAR pic.twitter.com/zkqxT8KvME — ashlie atkinson (@ashlieatkinson) February 23, 2021

I totally dressed up for mine!!!!! pic.twitter.com/f30naX3dHh — Ms. Frizzle but for Education (@msschilllax) February 24, 2021

Gorgeous!! I keep thinking I’ll wear this bridesmaid dress I was supposed to wear last April. We’ll see if it’s snowing on my appointment day. pic.twitter.com/AYdchVs1QJ — a girl stays home (@amandaowly) February 23, 2021

