Waar sommige mensen zich niet willen laten inenten, zijn anderen hartstikke enthousiast. Spoedeisende hulp verpleegkundige in Tergooi Willianne (28) kreeg vorige week donderdag 7 januari de spuit. ‘Het is mij aangeboden en niet verplicht en als er, doordat ik dit neem, een stukje minder corona op deze wereld is: let’s do it.’

De twijfels die veel mensen over het vaccin hebben, had Willianne niet. ‘Natuurlijk heb ik me goed ingelezen, dat heb ik ook gedaan bij de vaccins die ik m’n zoon heb laten geven. Ik neem ook geen vitamines waarvan ik niet weet wat erin zit, ik wil weten wat er in de spullen zit die ik op m’n lijf smeer of erin spuit. Dus ik begrijp de werking van het vaccin en de stoffen, ik heb het er met internisten over gehad en me toen met een gerust hart laten vaccineren. De doorslag was eigenlijk het filmpje van een viroloog van het UMC die uitlegt hoe het virus werkt.’*

Voelde je dan ook helemaal geen spanning toen je je liet inenten?

‘Door mijn voorbereiding eigenlijk niet. En zoals die viroloog in de video van het UMC zei: de kans om onder een auto te komen is veel groter dan een allergische reactie op het vaccin. Sowieso was ik niet bang voor die allergische reactie, want ik ben nooit allergisch. De druk loopt op in het ziekenhuis; zowel direct collega’s als bij andere werknemers in het ziekenhuis. Het ziekteverzuim is hoger dan ooit, dat komt ook omdat we ons al moeten ziekmelden bij een snottebel. Dus toen ik dat vaccin aangeboden kreeg, greep ik dat met beide handen aan: ik voelde me vooral bevoorrecht.’

“Als mensen zich niet laten inenten, hoop ik dat ze zich goed inlezen op betrouwbare sites”

Die druk op de zorg, hoe ervaar jij dat?

‘Dat vind ik lastig om te zeggen. Ik werk nu pas drie maanden in dit ziekenhuis, daarvoor werkte in het AMC. Ik zie dat veel mensen om me heen moe zijn en ziek worden, maar dat heb ik niet omdat ik er nog niet zo lang werk. Ik heb nog wat meer energie over dan de rest, zo lijkt het. Wat ik wel heel heftig vind om te zien is dat het bord waarop de patiënten staan die opgenomen moeten worden vol staat, maar er gewoon geen ruimte is in het ziekenhuis. En ook de ziekmeldingen van collega’s, zelfs al is het maar een dag; als je in theorie vaak mensen mist, dan houdt het op een gegeven moment op. Het aantal verpleegkundigen op patiënten moet wel houdbaar blijven.’

Heb je een voorbeeld daarvan?

‘Bijvoorbeeld als je oma haar heup breekt, dan wordt ze bij ons op de spoedeisende hulp opgevangen. Uiteindelijk zal ze dan voor de operatie overgeplaatst moeten worden naar Groningen, Zutphen of Harderwijk. De reguliere zorg stopt, doordat het vol ligt met covid patiënten, maar ook door veel zieke collega’s, dat is gewoon heel heftig. En bovendien ook een van de redenen dat ik het vaccin heb genomen.’

“Als we een covid patiënt behandelen, lopen we erbij als een soort marsmannetje”

O, ja? Je hebt het dus ook genomen voor je patiënten?

‘Natuurlijk, ook. Laatst bijvoorbeeld had ik een patiënt die was behandeld in het ziekenhuis. Zijn verpleegkundige daar bleek positief getest te zijn op covid en uiteindelijk kwam ‘ie bij mij met covidklachten. Als ik het vaccin neem, voorkom ik dat ik ernstig zieke mensen zieker maak en bovendien ben ik zelf beter beschermd. ’s Ochtends weet ik niet wie ik ’s middags binnenkrijg, dus waarom zou ik het niet doen?’

Loop jij altijd helemaal beschermd op de afdeling?

‘Normaal alleen in m’n ziekenhuispak en met een mondkapje. Maar als er een patiënt binnenkomt, moeten we allerlei vragen stellen. Van symptomen tot een recente covidtest: de hele rambam. Op het moment dat een van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, wordt iemand opgevangen in isolatie. Wij moeten dan – als we die patiënt behandelen – een speciale outfit aan. Een muts, bril, mondmasker, beschermende jas en handschoenen. Een soort marsmannetje.’

Ben je niet bang voor eventuele effecten op de lange termijn?

‘Nee, ik geloof in de werking van het vaccin. Je krijgt een stukje informatie van het virus ingespoten en daar gaat je immuunsysteem mee aan de slag. Je verandert dus niet je DNA of iets dergelijks. Ik vertrouw op de wetenschap. Net als het merendeel van mijn collega’s. Die laten zich ook inenten en als ze het niet doen, hebben ze een goede reden. Bijvoorbeeld medicatie waarbij het wordt afgeraden, omdat ze zwanger zijn of onderliggend lijden hebben. Dat is sowieso wel de vibe die ik voel en proef in het ziekenhuis: we laten ons inenten en gaan op naar een betere periode.’

“De reguliere zorg stopt doordat het vol ligt met covid patiënten en omdat collega’s ziek zijn”

Wat vind jij ervan als mensen zich niet laten inenten?

‘Dat moet iedereen voor zichzelf beslissen. Uiteindelijk voel jij zelf het best wat het beste is. Ik kan niet voor iemand bepalen of ze het doen of niet, maar ik hoop wel dat mensen zich goed laten informeren en zich inlezen. En dan inlezen op betrouwbare sites, bijvoorbeeld van het RIVM, de website van het UMC en het Erasmus UMC. Dat zijn wetenschappelijk onderbouwde bronnen en dan weet je bijna zeker dat de informatie die jou verstrekt wordt betrouwbaar en goed is. Als je op basis van die informatie een keuze maakt, dan heb ik daar respect voor. En andersom hoop ik dat mensen het ook respecteren dat ik het wel doe.’

