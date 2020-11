Elke week delen we in de rubriek VIVA’s 5 Favorites onze favoriete producten, spullen en hebbedingen. Met deze week: 5x treat yourself tijdens de quarantaine.

Want iedereen kan wel een steuntje in de rug gebruiken nu 😉

‘Boodschappen doen was nog nooit zó leuk’

De lekkerste boodschappen bestel je nu in één handomdraai! Crisp is een app waarbij je met één klik op de knop boodschappen kunt doen. En het beste van alles, je boodschappen worden thuis afgeleverd! Helemaal coronaproof dus. Zo hoef jij de deur niet uit, maar kun je wel genieten van de lekkerste en verse producten.

Chocolade én alcohol

Ben jij een échte chocolate lover en sla jij ook geen glaasje prosecco of champagne af? Dan heeft The Wish Label the best of both worlds voor jou: chocolade met alcohol. Op de webshop vind je vanaf eind november het nieuwe chocolade-assortiment, waarin champagne, gin en prosecco is verwerkt. En dat lekkers kunnen we niet laten liggen, toch? En naast de heerlijke chocolade, zijn de repen ook nog eens super leuk verpakt. Misschien een leuk cadeautje voor de feestdagen 😉

Nachtje weg met je partner

Even ontsnappen aan alle (corona)stress doe je het best met een nachtje weg van huis. En bij het Hotel De Witte Dame in Abcoude kun je nu heerlijk een herfstarrangement boeken voor een overnachting voor twee inclusief een 4- gangendiner! En dat vanaf €115 euro. Wat ook nog eens super leuk is, je hebt de polder ‘De Gein’ als achtertuin. Een heerlijke wandeling is dan ook ten zeerste aan te raden.

Say cheese

Wij Nederlanders zijn dol op kaas en zeggen dan ook geen ‘nee’ tegen een heerlijk avondje kaasfonduen. Een heerlijk pannetje met gesmolten kaas waarin je de vers gesneden stokbrood, broccoli, champions en tomaatjes kunt dippen. Voeg daar een heerlijk wijntje bij en jouw avond kan niet meer stuk. Zo is de quarantaine ineens een stuk minder erg!

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…

.. Wie is het mooiste van het land? Jij! Met de gloednieuwe lippenstift van Chanel shine jij de hele dag. De lippenstift is in verschillende kleuren verkrijgbaar, maar met de feestdagen op komst mag een rode lippenstift zeker niet ontbreken in jouw collectie. De lippenstift is bij Douglas te koop vanaf €37,75.

