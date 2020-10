VIVA’s Vijf: 5x stay positive in deze bizar ongezellige coronatijd

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen. Met deze week: 5x stay positive in deze bizarre corona-tijd.

Want iedereen is ondertussen wel toe aan een beetje positiviteit!

NewFysic: ‘Afvallen doen we samen’

Ben je door deze bizarre tijden ‘iets’ aangekomen en heb je voor jouw gevoel álles geprobeerd en ben je de wanhoop nabij? Geen zorgen, NewFysic staat voor je klaar! NewFysic helpt, ondersteunt en begeleidt je naar jouw doel. Je krijgt op maat gemaakte voedingsschema’s, toegang tot honderden recepten en supplementen die jouw gaan helpen. En of je nu een man of vrouw bent, een levensgenieter of student, jong of oud bent NewFysic is er voor jou!

De Lonneke Methode

Sta jij elke ochtend voor je kledingkast met de vraag: ‘Wat moet ik vandaag wéér aantrekken? Dan is de styliste, mode- ontwerpster en personality Lonneke Nooteboom jouw antwoord! Zij lanceerde deze maand haar masterclass ‘De Lonneke Methode’. In de masterclass legt zij uit wat goede basic items zijn. En eenmaal wetende wat dat zijn; Hoe maak je dan een set of hoe stijl je deze items af? Maar ook; ‘Hoe kleedt ik mij wanneer ik mijn buikje wil verbergen? Of wat kan ik aantrekken wanneer ik mijn vollere boezem wat minder wil laten opvallen?’

De masterclass is hét antwoord op duizenden vragen die zij als styliste in de loop der jaren ontving van vele vrouwen. En het allerleukste, de masterclass bestaat uit 7 afleveringen die volledig te volgen zijn via haar Instagram. Je kunt dus lekker achterover zitten op de bank met een zak chips. Wat goeeeeéd!

Vinobox: hét online wijnadres voor de liefhebbers

Wijnen, wijnen, wijnen! Niets is zo fijn als een lekker wijntje én dat is familie Meiland met ons eens! En Vinobox is de ideale oplossing. Vinobox is namelijk een persoonlijk en flexibel wijnabonnement. Zo weet je zeker dat je élke maand een box met lekkere wijn krijgt. Wat goeeeéd! En dat zonder dat het al té veel geld of tijd kost!

De Polly Parfum van Ted Baker

Ondanks het feit dat we moeten thuiswerken, wil je wel fris en goed voor de dag komen. En dat kan door de nieuwe Polly parfum van Ted Baker. De parfum heeft een heerlijke zoete en fruitige geur waar menig vrouw van houdt! De parfum is bij de Douglas te koop vanaf €30,29.

Soap Treatment Store

Ben jij ook toe aan een beetje ontspanning na deze stressvolle periode? Misschien kan Soap Treatment Store je helpen. Ze bieden onder andere heerlijke gezichtsbehandelingen, massages, manicure- en pedicure aan waar jij helemaal van tot rust komt. Even geen corona, maar een lekker relaxmomentje voor jezelf.

