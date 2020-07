Fraude via WhatsApp enorm toegenomen tijdens coronaperiode

Grote kans dat je ze via social media voorbij hebt zien komen: berichten van mensen die via Whatsapp zijn benaderd door oplichters. Deze oplichters doen zich vaak voor als dochter, zoon, vader of moeder met een ‘tijdelijk’ geldprobleem. Uit misdaadcijfers van de politie blijkt nu dat criminelen tijdens de coronaperiode massaal zijn overgestapt op WhatsAppfraude.

Dat meldt het AD op basis van cijfers van de politie.

100 aangiften per dag

“We zagen de WhatsAppfraude echt énorm toenemen”, bevestigt plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer van de nationale politie. “Een verzevenvoudiging. En vaak zo venijnig dat je geen enkele argwaan hebt.” Het aantal aangiften steeg van honderd per week naar honderd per dag.

Coronacriminaliteit

En dat is niet het enige wat op het gebied van criminaliteit is veranderd tijdens de coronaperiode. In de periode van 10 maart (eerste corona-maatregelen) tot en met 26 juni (na de versoepeling) nam criminaliteit andere vormen aan. De ‘traditionele’ gevallen van misdaad namen het eerst halfjaar sterk af. Daarbij mag je denken aan woninginbraak, winkeldiefstal, zakkenrollen en straatroof. WhatsAppfraude en overlast in en om het eigen huis namen juist toe.

Burenruzies

In de coronaperiode van 10 maart tot eind juni nam het totale aantal gevallen van burenruzie, geluidsoverlast, jeugdoverlast, andere ruzies en vernieling met ruim 40 procent toe: van ruim 161.000 gevallen naar 226.000.

