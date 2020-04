En toen zaten we opeens al twee weken binnen. Voel jij steeds meer een lamzak die alsmaar minder productief is? Dan is het de hoogste tijd voor een mindswitch. Hoe je tóch een zinvolle invulling kunt geven aan al die vrije tijd? Zie het als een minisabbatical.

Minisabbatical

Over de hele wereld zitten mensen thuis: overdag wordt er veelal thuisgewerkt, maar ook ’s avonds word je verzocht binnenshuis te blijven. Vrienden zien of sporten gaat niet meer en na een week heb je Netflix ook wel gezien (toch?).

In andere tijden hadden velen een moord gedaan voor deze zee van tijd, nu lijken mensen moeilijk te kunnen verkroppen dat ze tot stilstand worden gebracht. Hoe geef je een nuttige invulling aan die vrije tijd? Nou, door het dus als een minisabbatical te zien, tippen onze collega’s van Nu.nl.

1. Begin met het eind voor ogen

Deze regel is bedacht door managementboekenschrijver Stephen Covey, bekend van zijn boek De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Door te bedenken wat je bereikt zou willen hebben als de quarantaine voorbij is, heb je een duidelijk doel. Dat geeft meer houvast dan wanneer je de situatie van dag tot dag bekijkt.

Zo stelde Tommie Dijstelbloem zichzelf het doel om Spaans te leren. Hij verliet drie jaar geleden zijn baan bij KPMG om een jaar op sabbatical te gaan (oké, dat is wat langer dan een minisabbatical, maar toch). “Ik kwam niet verder dan een glas wijn bestellen, maar ik wilde heel graag wat meer leren.” Hij woonde uiteindelijk vier maanden in Madrid.

Een taalcursus, je kennis bijspijkeren over een bepaald onderwerp of een goede stapel boeken die je nog wil lezen: lange periodes van vrije tijd lenen zich uitstekend voor het doen van dit soort dingen waar je nog lang profijt van gaat hebben.

2. Vergeet niet sociaal te zijn

Mensen zijn sociale wezens; door interactie met anderen houden we ons psychologisch gezond. En hoewel het misschien lastiger lijkt om sociaal te zijn, helpt technologie om je vrienden en familie toch regelmatig te spreken. Hou een digitale borrel, quizavond met je familie of bel je ouders eens wat vaker. Dijstelbloem ziet het juist als een manier om je relaties aan te halen. “Als je na een dag werken thuiskomt, heb je ook niet altijd zin om nog te gaan sporten of de kroeg in te gaan. Nu hoef je alleen je telefoon op te pakken.”

3. Orden je gedachten

Het ordenen van gedachten helpt om structuur aan te brengen in de chaos. En om richting te geven aan je minisabbatical. Dat kan bijvoorbeeld door er lang bij stil te staan of ze op te schrijven.

Dat laatste helpt ook voor Arie van der Priem, wiens wereldreis door het coronavirus in duigen viel. De geplande 8 maanden waar hij jarenlang met zijn vrouw voor had gespaard, kwamen na 2,5 maand ten einde.

“Ik moet nog tien jaar werken tot m’n pensioen en wilde graag uitzoeken wat ik nog wil doen in die jaren.” Zijn gedachten deelt hij nu via sociale media. “Zo hoop ik wat dingen op een rijtje te zetten in m’n hoofd, al is het niet op een tropische bestemming.”

4. Doe iets nuttigs voor een ander

Vrijwilligerswerk staat altijd goed op je cv, maar is tijdens de coronacrisis ook meer dan welkom. Ook kun je kiezen voor vrijwilligerswerk waarbij je je kennis inzet.

5. Doe niets

Je hoeft niet altijd meer en beter te presteren, was het het grootste inzicht van Dijstelbloems sabbatical. “Doordat je een stapje terug doet, kun je beter nadenken waar je heen wil met je leven, wat je zou willen doen qua werk en studie.”

Op sociale media doen berichten de ronde dat grootheden als Shakespeare en Isaac Newton baanbrekende dingen deden toen ze in quarantaine zaten, maar voor Dijstelbloem is het juist de kunst van het actief niets doen die hem rust gaf. “Durf aan jezelf toe te geven dat je even niets nuttigs aan het doen bent. Na de quarantaine zul je je leven snel genoeg op kunnen pakken en snakken naar de tijd dat je gewoon even niets kon doen.” Kom maar door met die minisabbatical.

Tekst: Loeka Oostra via Nu.nl