"Voor bijna iedere smaak en voorkeur hebben we wel iets te bieden", vertelt ze. "Of het nu gaat om klassieke seksuele diensten, bijzondere erotische wensen of SM-ervaringen, er zijn bij ons veel mogelijkheden, maar altijd binnen de grenzen van wat de betreffende dame aanbiedt en wat voor beide partijen goed voelt."

Van casino naar saunaclub

Daisy's vriend koopt het pand in Zundert voor de coronatijd eigenlijk met heel andere bedoelingen. "We komen uit de casinowereld, maar de plek had destijds al een vergunning voor een erotisch bedrijf. Tijdens een gesprek met de gemeente kwam er een ander voorstel: waarom zouden jullie niet zelf een erotische saunaclub beginnen? Thuis vertelde hij het aan mij, enigszins ongemakkelijk. Ik keek hem glimlachend aan en zei: waarom niet? Ik had er geen negatief beeld bij en vond het juist interessant."

Ze gaan all in. Haar vriend stelt een manager aan, maar daar blijkt hij al snel niet tevreden over te zijn. "Hij vroeg of ík de leiding wilde nemen. Hij kent mij goed en weet dat ik graag met mensen werk, uitdagingen niet uit de weg ga en dat hij me voor honderd procent kan vertrouwen. Drie jaar geleden nam ik dus de leiding. Soms moet ik er nog om lachen: we wilden een casino openen en uiteindelijk ben ik de manager van een erotische saunaclub geworden. Maar deze beslissing is een van de mooiste verrassingen in mijn carrière geweest."

Fascinerende dames

Van de een op de andere dag runt ze ineens een saunaclub. "Hoe ga ik dit allemaal doen? Dacht ik in het begin. Ik was opeens verantwoordelijk. Gelukkig had ik de tijd om de dames te leren kennen: onze club was nog nauwelijks bekend. We hadden ongeveer vijf dames en soms maar vijftien gasten op een dag. Ik merkte al snel hoeveel er achter deze vrouwen zit. Velen zijn ongelooflijk intelligent, spreken meerdere talen en hebben een verrassend zakelijk inzicht. Sommigen hebben eigen bedrijven in hun thuisland, investeren hun geld of bouwen naast hun werk aan een heel andere toekomst. Dan dacht ik: wow, eigenlijk zou ik van jou nog aardig wat over het bedrijfsleven kunnen leren.

Al snel merkte ik dat je als manager niet alleen beslissingen moet nemen. Je moet mensen begrijpen, kunnen luisteren en weten hoe je met verschillende persoonlijkheden omgaat. In die begintijd heb ik daardoor ontzettend veel ervaring opgedaan die me tot vandaag helpt." Maar alleen manager is ze allang niet meer. "Ik denk dat ik inmiddels meer functietitels heb dan sommige mensen op hun hele cv. Er is bijna niets waarvoor ik mijn handen niet uit de mouwen steek."

Veiligheid dames

Daisy is als manager ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de dames. "Ik neem die heel serieus. Voor mij betekent veiligheid veel meer dan alleen ervoor zorgen dat er binnen de club niets gebeurt: we moeten een omgeving creëren waarin vrouwen zich prettig en veilig voelen. Hun gezondheid is daarbij van belang. Als iemand zich niet goed voelt of een arts nodig heeft, help ik haar om de juiste zorg te krijgen. Ook zorg ik ervoor dat er altijd voldoende condooms zijn en dat we voorbereid zijn op situaties waarin bijvoorbeeld een condoom scheurt en noodanticonceptie nodig kan zijn.

Het mentale welzijn van de vrouwen is minstens zo belangrijk. Als ze naar hun werk komen, neem ik de tijd om met ze te praten. Ik probeer een vertrouwensband met hen op te bouwen, want ik wil dat ze weten dat ze altijd bij mij terechtkunnen. Voor ons is het ontzettend belangrijk dat alle vrouwen vrijwillig en zelfstandig werken en dat niemand onder druk wordt gezet of wordt uitgebuit. Juist in onze branche moet je alert blijven en mogelijke signalen serieus nemen.

Fysieke veiligheid speelt voor ons een grote rol. In onze privékamers zijn meerdere alarmknoppen. Zodra er één wordt ingedrukt, worden onze medewerkers gewaarschuwd, zodat we snel kunnen ingrijpen wanneer dat nodig is. Dit is belangrijk omdat de dames tijdens een kamerbezoek alleen zijn met een gast. Daarnaast hanteren we duidelijke huisregels. Respectloos, agressief of grensoverschrijdend gedrag accepteren we niet. Overschrijden ze de grenzen? Dan moeten ze de club verlaten en kunnen ze een permanent toegangsverbod krijgen. Een vrouw verdient niet minder respect, bescherming of waardigheid alleen omdat ze in deze branche werkt."

Draait niet alleen om seks

Volgens Daisy hebben sommige mensen een vertekend beeld van een saunaclub. "Zij denken bij een erotische sauna meteen aan donkere, vieze ruimtes met dronken mensen en een onaangename sfeer. Maar onze club is modern, open en verzorgd. We hebben verschillende themakamers: SM-kamers, een spiegelkamer, een rode kamer, een Aziatische kamer en een kamer met een Love-Chair. Ook is er een mooie wellnessruimte met sauna, jacuzzi’s en zwembad, een buffet en verschillende mogelijkheden om te ontspannen.

Natuurlijk is en blijft het een erotische saunaclub, maar dat betekent niet dat het bij ons elke minuut alleen maar om seks draait. Veel gasten genieten ook gewoon van het eten, de wellness, de gesprekken en de sfeer. Het maakt mij blij als gasten zeggen: ik had nooit gedacht dat het hier zo ontspannen zou zijn. Je hoeft bij ons heus geen erotische diensten af te nemen, sommigen komen ook alleen voor de sauna of jacuzzi."

Typische saunabezoeker

"Onze gasten komen uit de meest uiteenlopende levens en beroepen", zegt Daisy. "We hebben arbeiders, ondernemers, zakenmensen en mensen met totaal verschillende achtergronden. Het interessante is dat je het bij mensen helemaal niet ziet. Als je sommige van onze gasten privé op straat zou tegenkomen, zou je waarschijnlijk nooit vermoeden dat ze een erotische saunaclub bezoeken. En ik denk dat dat veel buitenstaanders verrast. De typische saunabezoeker bestaat niet."

Geen geheime werkplek

"Ik krijg eigenlijk verbazingwekkend weinig kritiek op mijn beroep", beseft Daisy. "Waarom zou ik mijn werk ook moeten verbergen? Ik draag verantwoordelijkheid én stop ongelooflijk veel tijd en energie in wat ik doe. Omdat mijn werkplek misschien ongebruikelijker is dan die van anderen, betekent dat voor mij niet dat ik er een geheim van moet maken. Op social media laat ik daarom graag zien wat er bij ons gebeurt: onze evenementen, veranderingen in de club, bijzondere acties of gewoon kleine inkijkjes in ons dagelijks leven.

Ik pas niet in het standaardplaatje van een manager van een erotische saunaclub. Privé zou ik ook niet als gast naar een erotische saunaclub gaan. Ik ben al jarenlang gelukkig met mijn vriend en heb persoonlijk nooit die behoefte gehad. Zakelijk ligt dat natuurlijk anders. Ik zou heel graag eens andere clubs willen zien."

Kijk op seksualiteit

Haar werk heeft haar eigen visie op relaties en seksualiteit niet veranderd. "Door gesprekken met dames of gasten ben ik wel gaan inzien dat er niet maar één juiste manier is om relaties te hebben of intimiteit te beleven. Zolang alles op wederzijdse toestemming berust en mensen respectvol met elkaar omgaan, hoef ik hun persoonlijke keuzes niet te beoordelen. Ik vind dat je nooit moet vergeten dat achter ieder gezicht een eigen verhaal schuilt – zo schuilt er achter Le Grand veel liefde."