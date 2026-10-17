De 3 ondernemerslessen van Bieke Groenink: ‘Je hoeft geen bedrijf op te richten om ondernemer te zijn’

Maar Bieke leerde mij over die angst heen te komen, en vooral hoe belangrijk het is om jezelf professioneel zichtbaar te maken en aan je eigen personal brand te bouwen. En nee, daar hoef je dus geen influencer voor te zijn.

Inmiddels is Bieke partner en managing director bij personal branding agency Personally en geeft ze lezingen over het belang van personal branding. En hoewel ik in eerste instantie ook dacht: 'Wie zit er nou op míjn verhaal te wachten?', heb ik inmiddels vaak genoeg gezien hoeveel het kan opleveren. Niet alleen bij mezelf, maar ook bij heel veel mensen die Bieke inmiddels heeft overtuigd om wél zichtbaar te worden.

Maar Bieke weet niet alleen het nodige van personal branding. Ze stapte de afgelopen zes jaar twee keer als aandeelhouder in bij een bedrijf dat ze niet zelf oprichtte. Onderweg maakte ze ook genoeg mee om inmiddels behoorlijk duidelijk te hebben wat voor haar wel en niet werkt als ondernemer. Dit zijn haar drie belangrijkste ondernemerslessen.

Les 1: Je hoeft geen bedrijf op te richten om ondernemer te zijn

Toen Bieke in 2018 haar baan bij een PR-bureau opzegde om te gaan freelancen, dacht ze dat ondernemen automatisch betekende dat je zelf iets vanaf nul moest opbouwen. Tot corona roet in het eten gooide bij één van haar opdrachtgevers, een sieradenleverancier die zijn omzet zag verdwijnen doordat alle winkels dichtgingen.

“Ik schetste een plan voor een webshop en presenteerde dat aan de aandeelhouders. Zij kwamen met een voorwaarde die ik nooit had zien aankomen: dat ik dit als pártner zou realiseren. Ik investeerde € 15.000 van mijn spaargeld, sloot twee leningen af en tekende mijn aandeelhoudersovereenkomst. Op mijn 26e was ik ineens mede-eigenaar van een bedrijf dat toen al 18 jaar bestond.”

Een paar jaar later gebeurde bij Personally eigenlijk hetzelfde. Bieke begon er als freelancer, geloofde enorm in het bedrijf en kreeg uiteindelijk opnieuw de kans om als partner in te stappen.

“Ik denk dat heel veel mensen, vrouwen voorop, de optie om te ondernemen nooit serieus overwegen, omdat ze denken dat je dan als eenpitter vanaf nul moet beginnen. Girl, same. Inmiddels weet ik: instappen is óók een optie.”

Haar advies voor mensen die wel dromen van ondernemen, maar zichzelf nog niet direct een compleet bedrijf uit de grond zien stampen, is dan ook om eens verder te kijken dan die ene route. “Loop je al een tijdje rond met ondernemersdromen? Kijk eens goed om je heen. Misschien staat er ergens al een deur op een kier.”

Les 2: Je personal brand is je grootste troef

Dat juist Bieke met deze les komt, zal niemand die haar kent verbazen. Toch duurde het ook bij haarzelf behoorlijk lang voordat ze haar eigen advies begon op te volgen.

“Spijt is een groot woord, maar als ik in mijn carrière één ding anders had kunnen doen, was ik jaren eerder begonnen met zichtbaar zijn op LinkedIn. Ik werkte acht jaar geleden al met mensen die wel vanaf dag één hun persoonlijke verhaal deelden en zag met eigen ogen wat dat deed met hun zakelijke kansen. Toch deed ik het zelf lange tijd niet.”

De reden daarvoor is waarschijnlijk herkenbaar voor heel veel mensen die hun eerste LinkedIn-post al drie weken als concept hebben opgeslagen (zoals bij mij het geval was): het voelt nogal ongemakkelijk om jezelf ineens zo op de voorgrond te zetten.

“Ik dacht alleen maar: wie zit er nou op míjn verhaal te wachten? Precies die zin hoor ik nu wekelijks terug van ondernemers. En ik snap 'm, want in mijn vak draait alles om de zichtbaarheid van een ánder. Mezelf op de voorgrond zetten voelde ronduit ongemakkelijk.”

Inmiddels post Bieke zelf iedere week en merkt ze hoeveel verschil dat maakt. “Mensen weten waarvoor ze me moeten hebben en komen sneller op me af, omdat ik top of mind ben. Mensen vertrouwen mensen. Daardoor kiezen klanten, werkgevers en samenwerkingspartners sneller voor een gezicht en een stem dan voor een advertentie.”

En ja, als iemand die jarenlang precies zo'n LinkedIn-account had waar af en toe een nieuwe functie op verscheen en verder weinig gebeurde, kan ik inmiddels bevestigen dat ze hier een punt heeft.

Les 3: Goede compagnons zijn meer dan goud waard

Bieke heeft inmiddels meerdere keren ervaren hoe het is om een bedrijf niet alleen te runnen. Dat kan ontzettend waardevol zijn, maar dan moet je volgens haar wel héél goed weten met wie je in zee gaat.

“Ondernemen is snoeihard werken. En je bedrijf is, en ja, ik weet hoe cringe dit klinkt, echt een soort kind waar je tijd, geld, bloed, zweet, tranen en slapeloze nachten in investeert. De persoon met wie je dit samen doet is daarom, wederom, ik weet het, cringe, bijna net zo belangrijk als je liefdespartner.”

Want alleen goed met elkaar kunnen opschieten, is niet genoeg. Je moet elkaar kunnen vertrouwen en ongeveer hetzelfde voor ogen hebben met het bedrijf. “Als je niet kan vertrouwen op deze persoon, of als jullie ambitie niet hetzelfde is, is dit echt funest voor je business.”

Bieke weet inmiddels ook hoe het is als zo'n samenwerking niet langer werkt. “Ik heb op papier al van vier compagnons afscheid genomen in zes jaar, en het enige wat ik echt kan zeggen is: met de juiste mensen naast je deel je de druk én de winst van elke overwinning.”

En soms betekent goed ondernemerschap volgens haar dus ook dat je moet durven erkennen dat iemand niet langer de juiste persoon is om het bedrijf mee voort te zetten. “Als je elkaar de wereld gunt, dan red je het samen. Zit dat niet goed? Dan moet je ook echt de keuze durven maken om zonder diegene door te gaan.”

Bieke Groenink is partner en managing director bij personal branding agency Personally. Ze helpt ondernemers en professionals om hun personal brand te versterken en geeft lezingen over het belang van zichtbaarheid. Ze woont in Amsterdam met haar vriend en dochter.

Beeld: Sophie Laubert