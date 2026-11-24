Het idee kwam in 2018. “We gingen verhuizen en voor de entree op de begane grond zocht ik een mooie mat op maat, maar ik vond niets wat ik mooi vond. Ik was bezig met een eigen behanglijn en dacht: waarom kan een deurmat niet net zo leuk zijn als behang?”

Ze was obsessed en verliefd op haar eigen idee. “Het idee liet me niet meer los. Dat is voor mij een teken dat ik ervoor moet gaan.” Na de bevalling ging ze er in de luwte mee aan de slag. Welke fabriek, welke materialen en wat kost dat eigenlijk? Toen haar freelancewerk door covid onzeker werd en events niet doorgingen, was het moment daar om door te pakken. Inmiddels kent op beurzen iedereen haar naam en is Sophia de aanstichter van een heel nieuwe interieurbranche. Dit zijn haar drie lessen.

1. Durf all-in te gaan, nog voordat je er ‘klaar’ voor bent

Niet iedereen zag haar idee voor een bedrijf in deurmatten meteen zitten. “Als ik in vergaderingen zei dat ik een bedrijf in deurmatten begon, moesten mensen lachen. Ook producenten moest ik overtuigen, want ik wilde deurmatten van de beste kwaliteit en dat ging toch niemand betalen?”

Sophia stak al haar spaargeld in LX Matten, vlak na een grote verbouwing. “Ik geloofde er honderd procent in, maar ik heb er wel een paar nachten wakker van gelegen. Wat als het niet aanslaat?”

Die spanning komt ergens vandaan. Sophia groeide op zonder dat haar vader actief in beeld was en haar moeder stond er alleen voor. “Ondernemen is makkelijker als je denkt dat het in the end wel goedkomt. Ik ben zonder vangnet gestart. Dat is het vuurtje in mij. Ik ben onwijs zuinig, een spaarder en bedachtzaam, maar als ik ergens vol in geloof, ga ik er 500 procent voor.”

2. Vertrouw (alleen) op je eigen kompas

Ze kreeg en krijgt veel (ongevraagde) adviezen. “Vroeger was ik gevoelig voor die adviezen en nam ik ze aan. Maar niemand kan je de juiste adviezen geven als hij het bedrijf niet zelf runt. Ik denk ook steeds vaker: wat is een expert? Je bent pas expert als je dezelfde route hebt gelopen.”

Daarom houdt ze ook zelf de touwtjes in handen, tot en met de administratie. “Ik ben verantwoordelijk voor mijn winst, mijn uitgaven, mijn investeringen en de risico’s die ik neem. Er is niemand die ik snel opbel voor advies. Ik vaar mijn eigen koers en vertrouw op mijn eigen intuïtie.”

“Het moeilijkste vind ik dat je als ondernemer eigenlijk nooit helemaal klaar bent. Er is altijd iets dat beter kan, een kans die je wil pakken of een probleem dat opgelost moet worden. Ondernemen is veel minder glamoureus dan het er soms uitziet. Je ziet de mooie collecties, de showroom en de groei, maar niet de avonden waarop je nog problemen probeert op te lossen. Ik zit ’s avonds vaak genoeg te huilen achter mijn laptop.”

3. Ken je eigenwaarde: je hoeft jezelf niet te bewijzen

Haar hele leven had Sophia het gevoel dat ze zich moest bewijzen. Ze ging van het vmbo naar de universiteit en werd vaak onderschat. “Ik ben iemand die vanuit enthousiasme en vertrouwen handelt. Misschien ben ik soms te naïef en impulsief, maar ergens is dat ook mijn kracht.”

“Ik ben nog steeds behoorlijk kritisch op mezelf en zie vaak eerder wat er beter kan dan wat er al staat. Dat helpt me vooruit, maar ik moet mezelf soms ook dwingen om stil te staan bij wat we hebben bereikt.”

Inmiddels is ze op een punt waarop ze zichzelf niet meer hoeft te bewijzen. “Ik hoef niet elke mijlpaal te delen. Ik ben trots op mezelf.”