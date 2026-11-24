Ik geef het meteen toe: ik ben een sucker voor adventskalenders. Zodra erbij staat hoeveel meer waarde het wel niet heeft dan de aankoopprijs, ben ik om en wil ik dat ding in huis halen. Dat resulteerde de afgelopen jaren in onnodig veel spullen die ik absoluut niet nodig had, en dus heb ik mezelf streng toegesproken dat ik iets kieskeuriger mag zijn in mijn koopgedrag.

Maar er is één adventskalender die in mijn vriendengroep al jaren een grote hit is, misschien ook omdat die uit producten bestaat die je wellicht niet vaak voor jezelf koopt. In 2021 was-ie er voor het eerst, en sindsdien wordt-ie elk jaar uitvoerig besproken door mijn vriendinnengroep: de adventskalender van EasyToys.

Adventskalender van EasyToys

En eerlijk gezegd vind ik het best logisch dat het elk jaar weer zo'n hit is. Ik hoor het namelijk vaak van vriendinnen die in relaties zitten: ze investeren eigenlijk best weinig om het vernieuwend en/of spannend te houden in de slaapkamer. Sommigen hebben al jarenlang een relatie en één of meerdere kinderen, zitten een beetje vast in hun dagelijkse sleur en voor je het weet is er weer een jaar voorbij. En tsja, sommigen vinden het ook gewoon lastig om ineens aan te komen zetten met een nieuw speeltje voor z'n tweeën.

En die adventskalender maakt dat toch een stuk toegankelijker, want het is oprecht leuk om 'm met z'n tweeën uit te pakken én ik hoor dus van veel mensen om me heen dat het hun seksleven er echt leuker op maakt. Niet opzoeken wat er van tevoren in zit, je laten verrassen en met elkaar afspreken de hele kalender samen te gaan ontdekken.

Ik heb 'm dit jaar ook weer in huis gehaald en heb helemaal zin om 'm uit te pakken én ik heb 'm als kerstcadeau voor mijn beste vriendin (en haar vriend) liggen. Dikke tip dus ook, want ik geef 'm elk jaar wel aan iemand in mijn vriendenkring en ik heb geloof ik nog nooit zo goed gescoord met een kerstcadeau.

Lonely this Christmas

Maar goed, de realiteit is wel dat ik gewoon hartstikke vrijgezel ben. Die adventskalender is overigens ook leuk in je eentje, hoor, maar voor jezelf wil je toch vaak even wat gerichter shoppen. Bijvoorbeeld voor de Limón, het speeltje dat momenteel behoorlijk viral gaat op internet. Het zou nog beter zijn dan de Satisfyer en was binnen no time uitverkocht bij EasyToys. Goed, hoe populair de Satisfyer is, hoef ik je waarschijnlijk niet uit te leggen, maar als er iets is wat nog beter zijn werk doet...? Daar hebben we natuurlijk wel interesse in. Het zijn allebei speeltjes op zuigkracht, maar Limón heeft nog meer standen en zou kort gezegd gewoon het klusje beter klaren.

Snap ik, en ik snap ook dat je 'm nu meteen in huis wilt halen, zeker omdat-ie eindelijk weer op voorraad is. Sla dan vooral je slag, want van 23 november tot en met 30 november geeft EasyToys op alle producten 20 procent extra korting (met uitzondering van een aantal merken). Mocht je te laat zijn: ook de week na 30 november geven ze nog 15 procent korting op alles.

Ja, dus ook op de Satisfyer, mocht je een van de weinigen in Nederland zijn die er nog geen in hun nachtkastje heeft liggen.

Klitty

Ik zal gelijk even een voorspelling doen, want als ik de recensies mag geloven (online en van ervaringen), wordt de Klitty hét nieuwe speeltje dat iedereen in huis wil halen. Die naam vind ik sowieso hilarisch, maar dit speeltje schijnt ook echt waanzinnig te zijn. In tegenstelling tot de Satisfyer en Limón is dit geen luchtdrukvibrator, maar draait het bij de Klitty om zuig- en likbewegingen. Treat yourself, zou ik zeggen, want ook deze is met korting.