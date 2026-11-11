De dingen die je niet tegen je vrijgezelle vriendin moet zeggen

Exhibit A: ik schrijf dit vanuit een hotelkamer in Tokio, waar ik een week alleen zit. Dat heb ik twee weken geleden besloten. Niemand met wie ik hoefde te overleggen (voor mijn kat Suki heb ik gelukkig mijn ouders als vast oppasadres, dus dat is het enige overleg dat nodig is), gewoon boeken en gaan.

Mijn vrienden zijn het inmiddels gewend van mij, dat ik het helemaal naar mijn zin heb in mijn eentje. Niet dat ze het altijd snappen, hoor; ik ben de enige vrijgezel van mijn vriendengroep en zij vinden het vaak moeilijk voor te stellen dat je niet in een relatie hoeft te zitten. En ik vind het andersom weer moeilijk voor te stellen om een gezin draaiende te houden en in een relatie of huwelijk te zitten.

Singles' Day

Dat is logisch, denk ik ook. We hebben allemaal ons eigen referentiekader waaruit we dingen bekijken. Maar toch is niet iedereen even begripvol. Of beter gezegd: niet even accepterend van mijn rol als vrijgezel. En die vinden het dan nodig om mij een ongevraagd hart onder de riem te steken.

En daarom presenteer ik jullie graag, op Singles' Day, want dat is het vandaag, op 11 november, een aantal uitspraken uit mijn collectie van Dingen Die Ik Nooit Meer Wil Horen.

Daarvoor even een korte introductie over Singles' Day, want ik kan me ook voorstellen dat je hier nog nooit van gehoord hebt. Het is immers geen officiële feestdag (was wel leuk geweest natuurlijk). Het is oorspronkelijk een onofficiële Chinese feestdag, omdat het cijfer één de vorm heeft van een bare stick, wat in het Chinees staat voor een ongetrouwde man. En het cijfer één is natuurlijk ook het solo-cijfer. Dus ja, wat vieren we op de 11e van de 11e maand? Juist, het singlebestaan.

Dingen Die Ik Nooit Meer Wil Horen

Ik ga mezelf zo heerlijk op een massage trakteren op deze Singles' Day, want ik loop me natuurlijk weer op te vreten van onderstaande teksten. En als ik een euro had gekregen voor elke keer dat ik dit had gehoord, had ik mijn leven lang gratis massages gehad.

"Het komt wanneer je het het minst verwacht" – Ik verwacht het al jaren niet meer Gerda, dus waar blijft die droomman dan?

"Misschien ben je te kieskeurig" – Of misschien weet ik gewoon heel goed wat ik mezelf waard vind en waar ik naar op zoek ben. Kan ook.

"Ik weet niet hoe jij het doet als vrijgezel, hoor, ik zou dat echt niet meer kunnen nu met al die datingapps" – ... Heb ik een keuze dan?

"Je vindt de ware nog wel" – Ja, of niet. Maar laten we vooral niet doen alsof daar mijn hele geluk vanaf hangt.

"Hoe kan het nou dat zo'n leuke meid als jij nog vrijgezel is?!" – Omdat deze leuke meid geen genoegen neemt met the bare minimum en dat wel precies is wat ik vooralsnog continu krijg voorgeschoteld.

"Misschien vinden mannen je te onafhankelijk" – En dat is míjn probleem omdat?

Middelmatige relaties

Sowieso vind ik het fascinerend hoe vaak het nog voorkomt dat anderen het normaal vinden om meningen te hebben over, of zich te bemoeien met, vrijgezellen. In dit geval een hartstikke gelukkige vrijgezel. Ik las dan ook laatst iets op internet (oké, oké, ik zag het op TikTok) en dat neem ik ter harte:

Laten we normaliseren om mensen in middelmatige relaties te vragen waarom zij genoegen nemen met minder, in plaats van aan tevreden singles te vragen waarom ze geen relatie hebben.

Ik gok dat de vragen dan heel snel stoppen...