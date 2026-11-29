Lunchen bij La Guérite in Cannes zal een duur grapje worden, maar er zijn ook zóveel leuke restaurants te vinden waar je voor nog geen 30 euro een driegangenmenu krijgt voorgeschoteld. Maar wist je dat de Franse Rivièra veel meer is dan deze usual suspects? Er zijn een aantal eilanden te bezoeken, van wat groter tot heel klein — en daar is dit jaar een nieuwe ‘bijgekomen’.

Île de Bendor aan de Franse Rivièra

Het eiland zelf bestaat al lang, hoor — maar je kunt er pas sinds kort daadwerkelijk overnachten. Het gaat om Île de Bendor, dat voor het plaatsje Bandol ligt, tussen Marseille en Nice in. Dit kleine eiland werd in 1950 gekocht door de vermogende Paul Ricard. Komt die naam je misschien bekend voor? Dat kan kloppen; hij is eigenaar van het bekende drankenmerk Ricard, een pastis. Toen hij Île de Bendor kocht, was er letterlijk nog niets: de enige inwoner was welgeteld één schaap. Daar wilde hij verandering in brengen, en dus werd al gauw de eerste steen gelegd.

Île de Bendor (beeld: Zannier Hotels)

Zannier Île de Bendor

Al gauw werd Île de Bendor een populair oord voor kunstenaars als Salvador Dalí, maar ook actrice Mireille Darc. Die populariteit wist hij echter niet vast te houden, en dus keerde de rust weer terug — tot dit jaar, dus. De afgelopen jaren werd er namelijk flink gebouwd door Zannier Hotels, een grot Franse keten dat zich specialiseert in luxe resorts verspreid over de hele wereld. Op 1 mei 2026 openden zij de deuren van Zannier Île de Bendor, een resort met 93 hotelkamers, vier restaurants, een cocktailbar, privéstrand en drie zwembaden (één buiten, één binnen en één in de spa).

Paul Picard leeft niet meer, maar het eiland is nog steeds in bezit van zijn familie. En zijn invloed is nog altijd zichtbaar: hij wilde er echt een kunstenaarseiland van maken en zette er daarom ook twee musea neer. Veel kunst dat daar vroeger te aanschouwen was, is nu in het hotel te zien. In de gangen, kamers en lobby vind je veel schilderijen die in het bezit waren van Paul Picard. Maar ook is er een heus ‘ambachtsdorp’ gemaakt op Île de Bendor, waar je een kunstgalerij vindt en een plek waar pottenbakkers, ontwerpers en borduursters aan het werk zijn.

Luxe resort

Dat klinkt allemaal behoorlijk luxe… En dat ís het ook. De jetset-sfeer die Paul Picard in de jaren 60 al wist over te brengen, is weer helemaal terug. En ja, dat merk je ook aan de prijzen; reken er maar op dat het je een paar duizend euro zal kosten om hier een aantal nachtjes te verblijven. Je ervaart hier natuurlijk ultieme rust en luxe, maar het blijft een klein eiland — grote kans dat je na een paar dagen ook wel wat meer ruimte om je heen verlangt.

Hoe klein Île de Bendor is? Het is qua oppervlakte 0.08 km2, en de kustlijn is anderhalve kilometer. Dat wil zeggen dat je aan een klein half uur genoeg hebt om het hele eiland af te lopen. Echt absoluut niet groot dus, maar het is ook niet zo dat je je snel verveelt. Er zijn tennisbanen en padelbanen, verschillende workshops waar je je voor kunt opgeven, en ook een kidsclub voor als je met kinderen bent.

Kortom, een oord dat hoog op onze bucket list komt te staan, het liefst in combinatie met een bezoek aan Aix-en-Provence, dat op een uur rijden ligt. Nog héél even doorsparen…

Île de Bendor (beeld: Zannier Hotels)

Headerbeeld: Unsplash