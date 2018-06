Hoofdredacteur Debby: ‘Wat mij betreft viert ieder beestje zijn eigen feestje’

Ik las een paar jaar geleden het boek Ik ben Lois en ik drink niet meer van Lois Bisschop. De schrijfster, een millennial en feestbeest in hart en lever, besloot cold turkey te stoppen met drinken nadat ze voor de zoveelste keer op een doordeweekse dag wankel van de kater over straat liep. Na een jarenlange haat-liefdeverhouding met Chardonnay verbrak ze abrupt de relatie. Ze begroef haar geliefde wijnglas en draaide Goodbye my lover van James Blunt op de uitvaart. Mooi en dramatisch.

Ik ben het boek gaan lezen omdat ik na een weekend stevig in de lampen hangen meer wilde weten over de effecten en gevolgen van alcohol. Ik zocht op Bol.com op de zoektermen ‘alcoholisme’, ‘sociaal drinken’ en ‘stop met drinken’ en vond tussen De grote Hamersma wijngids en alcoholtesters maar een handjevol boeken over dit thema. Alsof alcoholisme niet zo’n issue is. Tijdens het lezen betrapte ik mezelf erop dat ik de cover een beetje verborgen hield. Niet omdat ik een alcoholprobleem heb, maar ik had geen zin commentaar. Want reken maar dat je een opmerking kunt verwachten met zo’n boektitel.

Of, nog erger: als je op een feestje een wijntje afslaat. ‘Hè, drink jij niet meer?’ of ‘Doe niet zo ongezellig’. VIVA’s Angélique Heijligers herkent dit en is ook helemaal klaar met die ‘gezelligheid’. Ze schreef over de sociale druk van alcohol en de NOLO-trend: no or low alcohol.

Ik hou van een feestje en een koud glas Chenin blanc. Maar mijn beste vrienden drinken nooit, en dat maakt het leven niet minder gezellig. Wat mij betreft viert ieder beestje zijn eigen feestje. Met of zonder alcohol.

