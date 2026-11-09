Delany en Daniël spelen een gewelddadige relatie in Sugar: ‘Hadden een ritueel voor heftige scènes’

VIVA gaat langs bij Divine Choice, een buurtkapper in de Bijlmer, waar de muren nog paars zijn van de filmopnames. Onder de ouderwetse droogkappen spreken we Amira én hoofdrolspelers Delany Lepelblad (Chyna) en Daniël Kolf (Raoul).

In de kapsalon

We zijn hier niet voor niets. De film speelt zich rondom deze kapper af. Het is namelijk Chyna's kapsalon, waar ze samen met haar zussen werkt. Een gezellig familiebedrijf waar heel de buurt binnendruppelt (grappig: in het echt is dat net zo - tijdens de opnames kwamen dagelijks vaste klanten over de vloer, zo vertelt Amira ons).

Chyna is een talent in haar vak. Ook loopt iedereen weg met haar partner Raoul. Maar thuis, in hun flat, blijkt hun leven lang niet zo gelukkig. Hij wil de macht over haar en wordt gewelddadiger, en zij raakt steeds meer de controle kwijt. Tot het tot een dieptepunt komt, maar weggaan blijkt zo makkelijk nog niet.

Huiselijk geweld

"Iemand in mijn omgeving kreeg te maken met huiselijk geweld", begint Amira. "Daarvoor had ik nog helemaal niet door hoeveel huiselijk geweld er in Nederland is. Ik wilde er meer over te weten komen. Mijn werk is een manier om me te verdiepen in dingen die spelen in mijn eigen leven.

Ik praatte met hulpverleners, instanties en slachtoffers van huiselijk geweld. Eigenlijk vooral over de praktische kant: hoe lang zijn de straffen? Hoe is het in safehouses? Zo kwam ik steeds dieper in het onderwerp. Maar eigenlijk alleen in het institutionele stuk. Over de relatie zelf wist ik niks, want dat is veel enger. Het kan namelijk iedereen overkomen - en dat wil je niet horen."

Sugar

Ze besluit dat Sugar dáár over moet gaan. "Eerst durfde ik me er niet in te verdiepen, maar mensen moeten beseffen dat het zo is. Ik sprak slachtoffers over hun relaties. Huiselijk geweld gebeurt op veel verschillende manieren, maar het bewandelt één patroon. Het begint met love bombing: overweldigende liefde, eindeloze aandacht en cadeaus. Dan is er een moment waarop iets kantelt. Er ontstaat meer afstand van hun vrienden en familie.

Als ze volledig geïsoleerd zijn, wordt het gevaarlijk: er ontstaat geweld. Weggaan is al helemaal een gevaar. Meestal gaan ze heen en weer, eindigen in een safehouse of gaan dood. In de film laat ik zien hóe moeilijk het is om weg te gaan. Je leven moet volledig omgegooid worden, door iets wat jij niet hebt gedaan. Weg van vriendinnen, familie, je bank en bed. Het riep bij mij veel onrecht op. Ik moest dit daarom wel vertellen."

Fotograaf: Simon Meesters

Acteerdebuut

Heel zorgvuldig kiest Amira de cast uit. Haar films gaan altijd over vrouwen en gekleurde families, dus nu ook. "Het zijn vaak luide, grote, gezellige families, die je niet vaak ziet op het grote doek." Ze komt uit bij zangeres Delany. Extra bijzonder: het is haar acteerdebuut.

"Ik wist dat Sugar over een ingewikkelde relatie zou gaan, maar niet dat het zo diep was", zegt Delany. "Ik vond het script heel heftig om te lezen. Het stond in één keer heel dichtbij mij en werd al snel echt: Chyna heeft een baby, relatie, zussen, familie en carrière en daar voel je wat voor. Ze was net een zusje voor mij. Maar ik voelde meteen dat ik dit verhaal wilde vertellen."

Geweld tegen vrouwen kent ze niet alleen via het nieuws. "Zelf zit ik in een mannenlijk gedomineerde muziekindustrie waar ik een hele hoop meemaak. Ook hoor ik verhalen van mijn vrouwelijke collega's of vrouwen in mijn omgeving."

Twee kanten

"Elke keer herinner ik mij weer het gevoel van toen mijn buurman mijn buurvrouw sloeg. Dat nare gevoel hebben wij omgezet in kunst en gevangen in de film", vertelt Daniël, die de rol van Raoul op zich neemt. "Ik vind dat we respectvol met elkaar om moeten gaan: vooral als mannen naar vrouwen. Daarin hebben wij een grote verantwoordelijkheid. Daarom vind ik het mooi om dit te maken."

Normaal speelt hij comedyrollen. Nu is zijn personage compleet het tegenovergestelde van hoe hij zelf is als persoon. "Het grootste verschil? Ik heb een vrouw waar ik veel van hou. Waar ik samen zes kinderen mee heb. Mijn carrière heb ik aan haar te danken. Daar ben ik me extreem bewust van. Raoul is iemand die niet beseft wat-ie heeft. Ik weet wat liefde is, hij niet."

Amira zet Raoul bewust niet alleen als bad guy neer in de film. "Het lost het probleem niet op om mensen alleen af te schilderen als slechterik. Mijn personages in de film hebben allemaal twee kanten. Voor deze rol wilde ik iemand die warmte en liefheid uitstraalt om te laten zijn dat ook zij een duistere kant hebben."

Fotograaf: Simon Meesters

Ritueel heftige scènes

Duistere kanten heeft hij zeker. Dat zien we in scènes waar je kippenvel van krijgt. "Daniël is zo'n goede acteur, dat ik soms zelf dacht: 'Wow, jij bent eng op dit moment'", zegt Delany. "Tijdens vecht of emotionele scènes voelt je lichaam niet dat het nep is. Ik moest wel naar mijn gevoel gaan om het zo geloofwaardig over te laten komen. Soms nam ik dat mee naar huis. Dan stond ik onder de douche en voelde ik me ineens helemaal verdrietig. Maar ik wist ook: dit is Chyna's verdriet. Ik deed het om een stem te zijn voor vrouwen."

Daniël: "Het was een van mijn beste samenwerkingen met een actrice terwijl het Delany's debuut was. We hielden rekening met elkaar en waren voorzichtig. Bij intieme scènes hadden we een ritueel: we pakten elkaars handen vast, vervolgens onze ellebogen en daarna gaven we een knuffel. We checkten bij elkaar in en maakten duidelijke afspraken over wat we prettig vonden. Chemistry is iets wat je niet kunt creëren. Het is er gewoon."

Hij laat alle narigheid wel achter op set. "Bij een scène dat ik haar moet wurgen, denk ik gewoon: ik haat pindakaas! Daardoor komt het echt over. Want ik haat dat echt. Ik ben een acteur die op techniek speelt."

Veel verdrietige eindes

Hoe het verhaal van Chyna en Raoul afloopt? Daarvoor moet je zelf naar de bioscoop. "Ik heb héél veel eindes geschreven", vertelt Amira. "Maar ik werd er zo verdrietig van. Als filmmaker kun je iets wat normale mensen niet kunnen: een beter einde schrijven. Het moest krachtig zijn."

"Na het kijken van deze film hoop ik dat mensen inzien dat een gewelddadige relatie echt levensgevaarlijk is. Het is geen privékwestie, maar een maatschappelijke", benadrukt Amira.

Daniël zou willen dat mensen meer oog krijgen voor mensen in kwetsbare situaties. "Misschien moet er wel een hele stad komen om hen te helpen", zegt hij. Delany: "Voor deze vrouwen mag veel meer empathie komen, in plaats van verwijten. Door Sugar begrijp je waarom zoveel vrouwen in dit soort situaties zitten."

'Sugar' is nu in de bioscopen te zien.