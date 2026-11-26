Geen sad beige leven voor mij: panterprint is voor mij gewoon een natural. Ook geen verrassing dus dat ik mijn favo print het liefst op elke mogelijke manier mijn leven in fiets.

Panterprint in je dagelijkse leven

Voor op je fiets

Over fietsen gesproken: laatst liep ik door Amsterdam en was ik opslag verliefd. Ik zag een Tenways fiets in - jawel - panterprint. Dit is mijn droom, zei ik tegen mijn vriend. Zelfs hij was enthousiast. En het leek alsof mijn algoritme mijn gedachten kon lezen, want een dag later kwam precies zo'n fiets op mijn tijdlijn. Blijkbaar is het dus een sticker van het Amsterdamse bedrijf Pimpz die je er zelf op wrapped. Hoe geweldig. Ben je die print na een tijdje weer helemaal beu? Dan besticker je 'm weer met iets anders.

Om je tanden mee te poetsen

Nog een gevalletje ik wist niet dat ik het nodig had, maar nu ik van het bestaan af weet, móet ik het hebben: een elektrische tandenborstel gehuld in een panterprintjasje. Tandenpoetsen is nog nooit zo iconisch geweest als met dit apparaat. Pluspunt: deze van Smyle is ook nog eens aanbevelen door tandartsen.

Voor in de keuken

Een lekker printje kan naast de badkamer ook zeker in je keuken. Naar mijn mening zijn keukenaccessoires normaal gesproken best saai, maar deze leopard waterkoker en broodrooster fleuren de keukenboel helemaal op. Je haalt ze als set bij Bol.com, dus bent zo klaar.

Op de bank of in bed

De herfst vraagt om een heerlijke pyjama waarmee je op de bank of in bed kan wegrotten als het buiten regent. Want dat doen we allemaal, toch? De pyjama is van kantoen en door de donkere panterprint oogt-ie chique. Zo is binnen blijven helemaal niet erg.

Op je salontafel

Kaarsen horen ongetwijfeld ook bij de herfst. Sissyboy heeft een set met leopard in haar assortiment, waarbij het bijna zonde is om ze aan te steken. Heerlijk voorbij een bingemarathon in je eentje of als er vrienden komen eten.

Om je warm te houden

Zelf lig ik er al járen onder, en sommigen vinden het misschien een tikkie fout, maar als panterprintlover kun je natuurlijk niet zonder een dekbed in deze print. Ik vind het hartstikke gezellig staan in de slaapkamer. Bij deze van Zalando geven de ruffles 'm ook nog eens een extra schattige touch.

Om je af te drogen

Een item dat je ook elke dag gebruikt, is natuurlijk een handdoek. Beeld je in: je hebt je everything shower nét gehad en droogt jezelf af met een panterprinthanddoek. Nou, dan kan je dag al niet meer stuk, toch?