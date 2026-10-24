Deze zes minder bekende kenmerken van ADHD worden vaak over het hoofd gezien

Oktober is ADHD Awareness Month. En hoewel we inmiddels veel meer weten over ADHD, denken veel mensen bij de aandoening nog steeds aan een druk, impulsief persoon dat niet kan stilzitten. Terwijl ADHD zich op allerlei manieren kan uiten, ook op manieren die je niet direct met de aandoening zou associëren.

In een artikel voor Psychology Today bespreekt psycholoog Catherine J. Mutti-Driscoll zes kenmerken die volgens haar nog te vaak over het hoofd worden gezien.

1. Je kunt je juist urenlang concentreren

Een van de grootste misverstanden over ADHD is dat mensen met de aandoening zich nergens op kunnen concentreren. Want het tegenovergestelde kan ook gebeuren en juist ook wijzen op ADHD. Iemand met ADHD kan ontzettend veel moeite hebben om aan een saaie administratieve klus te beginnen, maar vervolgens urenlang volledig opgaan in een hobby, een serie of een onderwerp dat diegene interessant vindt. Soms zelfs zo erg dat eten, slapen of andere afspraken worden vergeten.

Dit wordt ook wel hyperfocus genoemd. Bij ADHD zit het probleem namelijk niet altijd in een gebrek aan aandacht, maar ook in het kunnen sturen en verplaatsen ervan.

2. Je bent rustig, maar in je hoofd is het chaos

Niet iedereen met ADHD is voortdurend in beweging: soms speelt die onrust zich vooral vanbinnen af. Je zit misschien rustig op de bank, maar ondertussen schieten er tientallen gedachten door je hoofd. Ook al is je lichaam in ruststand, in je hoofd is het een continu wirwar van gedachten -- ook dit is een vorm van hyperactiviteit.

Bij anderen uit de hyperactiviteit zich juist in veel praten of moeite hebben om een gesprek niet steeds te onderbreken. Dat ADHD niet altijd zichtbaar is, maakt het soms dus lastig om de aandoening te herkennen.

3. Je weet dat je moet stoppen, maar doet het niet

Nog één aflevering. Nog vijf minuten TikTok. Nog even dat ene level uitspelen. Voor je het weet, is het twee uur later en had je eigenlijk allang in bed moeten liggen. Volgens Mutti-Driscoll kan impulsiviteit bij ADHD zich ook uiten in moeite met het stoppen of onderbreken van een activiteit. Zelfs wanneer je weet dat je eigenlijk iets anders moet doen.

Het gaat dus niet alleen om impulsieve aankopen, spontane beslissingen of dingen zeggen zonder na te denken. Ook het loskomen van iets waar je helemaal in zit, kan lastig zijn.

4. Je emoties kunnen alle kanten op schieten

Van ontzettend enthousiast naar intens verdrietig of gefrustreerd: sommige mensen met ADHD ervaren hun emoties behoorlijk heftig. Dat kan een ruzie, teleurstelling of vervelende opmerking zijn die veel langer blijven hangen dan je zou willen. En rationeel gezien weet je dat het niet het einde van de wereld is, maar gevoelsmatig? Dan het het zéker wel zo voelen.

Moeite met het reguleren van emoties komt geregeld voor bij ADHD, al is het geen afzonderlijk officieel criterium voor de diagnose. Ook heeft niet iedereen met ADHD hier last van.

5. Een kleine afwijzing kan enorm binnenkomen

Je stuurt een berichtje naar een vriendin en krijgt urenlang geen antwoord. Heb je iets verkeerd gezegd? Is ze boos? Of je leidinggevende geeft wat kritiek op je werk en je blijft er de rest van de dag over nadenken.

Voor sommige mensen met ADHD kan het gevoel van afwijzing bijzonder pijnlijk zijn. Hiervoor wordt ook wel de term rejection sensitive dysphoria (RSD) gebruikt. Daarbij kan niet alleen daadwerkelijke kritiek, maar ook de angst om afgewezen te worden een heftige emotionele reactie oproepen.

Overigens is RSD geen officieel erkende diagnose of vastgesteld ADHD-symptoom. Er is nog relatief weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en gevoeligheid voor afwijzing kan ook andere oorzaken hebben.

6. Niemand merkt hoeveel moeite alles je kost

Altijd overal lijstjes voor maken, afspraken drie keer controleren, jezelf dwingen om stil te zitten tijdens een vergadering... Of extra hard werken om maar niet te laten merken dat je moeite hebt om je aandacht erbij te houden.

Sommige mensen met ADHD worden er ontzettend goed in om hun moeilijkheden te verbergen. Dat wordt masking genoemd. Voor de buitenwereld lijkt het dan misschien alsof iemand alles prima op orde heeft. Maar achter de schermen kan daar behoorlijk wat energie in zitten. Soms zijn mensen zo gewend aan al dat compenseren dat ze zelf nauwelijks meer doorhebben hoeveel moeite het kost.

Herkenbaar?

Natuurlijk heeft iedereen weleens een druk hoofd, moeite om TikTok weg te leggen of een dag waarop kritiek extra hard binnenkomt. Dat betekent niet automatisch dat er sprake is van ADHD. Voor een diagnose kijken deskundigen onder meer naar klachten die al sinds de kindertijd aanwezig zijn en problemen veroorzaken op verschillende gebieden, zoals werk, studie of relaties.

Maar wie bij ADHD alleen denkt aan iemand die niet kan stilzitten, ziet dus een hoop over het hoofd.

Heb je al langere tijd klachten die je dagelijks leven beïnvloeden en vraag je je af of ADHD een rol speelt? Bespreek dit dan met je huisarts.