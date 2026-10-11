Die opluchting na een avond drinken: helpt een toiletbezoek echt tegen je kater?

De morning after na een avondje uit wint vaak niet de schoonheidsprijs. Je bent moe, hebt koppijn, een stinkadem door de kapsalon van die nacht ervoor én een enorme drang om naar de wc te gaan. Dan hoop je maar dat je niet bij een scharrel thuis ligt. Darmen kunnen namelijk behoorlijk overstuur raken door alcohol.

Alcohol en je darmen

Dat is te wijten aan ethanol, de werkzame stof in alcohol. Die zorgt ervoor dat je spijsvertering sneller gaat werken en dat verklaart waarom je de volgende ochtend ineens zo nodig naar de wc moet. Ook diarree komt na een avond drinken regelmatig voor. Dat komt omdat de dikke darm het allemaal niet meer bijhoudt, waardoor 'ie ook geen tijd meer heeft om het meeste water op te nemen. Zo word je grote boodschap waterig, dus.

Bij het ene drankje heb je er meer last van dan bij het andere. Zo zitten in bier meer koolhydraten. Je lichaam kan moeite hebben om deze af te breken, wat de kans op diarree groter maakt. Net als bij mixdrankjes met veel suiker; voeding kan sneller door je darmen gaan als je veel suiker binnenkrijgt.

Katerkak

Toch kan zo'n toiletbezoek de volgende ochtend behoorlijk opluchten. Het voelt bijna alsof je lichaam daarmee ook meteen een deel van de avond ervoor naar buiten werkt. Of dat ook echt zo is? De een zweert erbij, de ander noemt het een fabel. Gelukkig ging NTR Wetenschap op onderzoek uit. Volgens Bart Takkenberg, maag-darm-leverarts, is het klinklare onzin dat je kater minder wordt omdat je dan minder alcohol in je lichaam zou hebben.

Hij legt uit: "Als je alcohol drinkt, komt het eerst in je maag terecht, waar het zo'n 20 procent van de alcohol opneemt. Daarna gaat het naar de twaalfvingerige darm. Daar wordt ongeveer 80 procent opgenomen. En als je poep de dikke darm bereikt, zit er nagenoeg geen alcohol meer in. Poepen zorgt dus helemaal niet voor minder alcoholopname."

Maar eerlijk is eerlijk: toch voelt het altijd als een opluchting. En dat is ook helemaal niet zo gek. "In je dikke darm kun je een vol gevoel hebben. Als je dat eruit weet te werken (hallo drol, red.), is die druk in je buik weg", zegt Takkenberg.

Vooraf naar de snackbar

Helaas, de wc is dus geen verlossing van je brakheid, maar helpt een vette hap in de snackbar na je drankjes dan wél? Ook daar geeft Takkenberg antwoord op. "Op dat moment is het eigenlijk puur een subjectieve beleving dat je je beter voelt", verklaart hij. Jep: een kaassoufflé heeft nog nooit zó lekker gesmaakt als na een paar wijntjes.

"De alcohol zit dan al in je bloed en die paar frieten met mayo gaan je helaas niet redden", vertelt hij. "Het is meer een beloningseffect dat je jezelf geeft dan dat het te maken heeft met de alcoholopname."

We moeten dus op zoek naar een andere oplossing. De beste is natuurlijk om geen alcohol te nuttigen, maar Takkenberg denkt met ons mee: "Een maaltijd vooraf helpt wel. Als je bijvoorbeeld vanuit je werk direct doorgaat naar de vrijdagmiddagborrel zonder te eten, weten we dat de alcoholopname meer en schadelijker is." Afijn, een kaassoufflé vooraf is ook lekker, toch?

Bron: Womens Health, NTR Wetenschap