Instagram komt met nieuwe update (maar of we blij zijn met alle veranderingen…)

Stiekem staan we ermee op en gaan we ermee naar bed: Instagram. Jep, het is een van onze favo apps en we scrollen er dan ook heel wat op rond. Om dat voor iedereen zo fijn mogelijk te maken, blijft Instagram zich natuurlijk vernieuwen en komt de app met een nieuwe update. Hoewel sommige ons heus heel handig lijken, zit er ook eentje tussen die je feed weleens goed kan verpesten.

Stories

Momenteel kan je via Instagram Stories alleen nog ter plekke of binnen 24 uur foto’s en video’s uploaden. Dat is verleden tijd! Na de update kan je foto’s en filmpjes van de hele afgelopen week uploaden. Handig. Ook zullen de verhalen beschikbaar worden voor de webversie van Instagram en kan je op stories reageren met een foto of video.

Gevolgd of niet?

Wil je weten of iemand je wel volgt? Om daarachter te komen moet je nu in zijn of haar ‘volgend’-lijst naar jezelf zoeken. Met de nieuwe update van de app, staat er op iemands profiel ‘volgt jou’ als diegene jouw posts in zijn of haar feed te zien krijgt.

Zelf het formaat kiezen

Wanneer je een galerij met meerdere foto’s wil plaatsen, kon je tot nu toe alleen vierkante beelden gebruiken. Met de nieuwe update kan je ook meerdere horizontale of verticale beelden uploaden.

Van drie naar vier

Sommigen hebben van hun Instagramfeed een waar kunstwerk gemaakt, door de beelden op elkaar af te stemmen of zelfs in elkaar laten doorlopen. Met de nieuwe update is het ook mogelijk om in je overzicht vier rijen foto’s naast elkaar te hebben, in plaats van drie. Of dit een optie wordt of standaard is nog niet helemaal duidelijk, maar dat laatste zou dan wel betekenen dat sommige feeds compleet verpest worden…

Hey @instagram, people have spent years perfecting their feeds. No 4 grid update please. pic.twitter.com/hPuCJthKb6 — Abhimanyu (@ItsMisterJadhav) 14 september 2017

