Laad jij ook altijd ’s nachts je telefoon op? Dat kan gevaarlijk zijn

Na een dag appen en scrollen door Instagram moet onze smartphone ’s avonds hoognodig aan de oplader. Vaak doen we het apparaat ’s nachts aan de stekker, zodat we niets hoeven te missen en ie de dag erna weer klaar is voor gebruik. Het in de nacht opladen van je telefoon zou echter heel gevaarlijk zijn.

Verzekeraars raden af om ’s nachts je telefoon op te laden omdat het risico op brand vergroot. ‘De belangrijkste oorzaak van brand in woningen en brandclaims zijn elektrische apparaten, hetzij vanwege ondeugdelijkheid, hetzij vanwege onzorgvuldig gebruik,’ vertelt Stephen Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland.

Vaak opladen

Als je telefoon vol is, zou je de stekker er eigenlijk direct uit moeten halen. Wanneer je je apparaat oplaadt terwijl jij in dromenland bent, zit ie waarschijnlijk langer aan de stekker dan nodig. ‘Er is een toename in gebruik van elektrische apparatuur die ook nog eens vaak wordt opgeladen. Juist dat brengt extra risico’s met zich mee, zeker als er sprake is van ‘overladen’, waardoor de stekker en het apparaat oververhit kunnen raken. Er is dan weinig nodig om brand te krijgen. Dus niet opladen tijdens het slapen of als je niet thuis bent, want dat is levensgevaarlijk,’ aldus Wevers.

Vooral opladers die niet origineel zijn brengen risico’s met zich mee. Die kunnen gemakkelijk oververhit raken. ‘Kortsluiting en brand kunnen dan het gevolg zijn.’

Bron De Telegraaf | Beeld Sanoma Beeldbank