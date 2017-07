What’s next: binnenkort check je met je smartphone of je eten nog vers is

Sta je ook weleens met een pak yoghurt of een restje soep in je handen te twijfelen of je het nog op kunt eten? Dat is binnenkort verleden tijd. Er is namelijk een camera ontwikkeld die kan zien of etenswaren nog houdbaar zijn.

Twee Nederlanders en een Griek hebben een camera ontwikkeld die meer kan zien dan het menselijk oog. Hoogleraar Frank Koppens van het Instituut van Fotonische Wetenschappen van de Polytechnische Universiteit van Catalonië legt aan Telegraaf uit dat deze camera de eerste ter wereld is die zichtbaar en onzichtbaar licht (zoals UV en infrarood) kan omzetten naar bruikbaar beeld. Door die technologie is het onder andere mogelijk om foto’s in het donker te maken zonder flits – weg met rode ogen! – én om te checken of je voedsel nog kunt eten.

Doordat het licht op een bepaalde manier gebundeld wordt kan de camera ín het product kijken en zo bepalen of het eten nog goed is. De technologie die wordt gebruikt, is gebundeld in een microchip die ook te gebruiken is in een smartphone.

We moeten nog wel even geduld hebben totdat we de digitale houdbaarheidscheck via onze smartphone kunnen gebruiken: er is momenteel alleen nog een prototype.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomeraanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron HLN.be | Beeld Sanoma Beeldbank