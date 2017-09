Shopaholics opgelet: zo voorkom je impulsieve aankopen

Gaat er bij jou geen week voorbij zonder dat de postbezorger langskomt om een pakketje te brengen? Die webshops zijn ook zo verleidelijk… Het gevolg is dat er in je kast meerdere items hangen met het kaartje er nog aan. Over impulsieve aankopen gesproken. Daar kan je nu iets tegen doen.

Uit onderzoek van Finder.com blijkt dat bijna de helft van de mensen spijt heeft van een impulsaankoop. Daarom komt de ontwikkelaar met een oplossing: een plug-in voor je browser die impulsieve inkopen tegen zou moeten gaan.

Met de plug-in – genaamd Icebox – wordt de bestelknop vervangen door een ‘stop ‘m in de ijskast’-knop. Wanneer je een item spreekwoordelijk in de ijskast stopt, komt het in een speciale winkelmand terecht en is ie pas na een bepaalde periode weer beschikbaar. Een periode van dertig dagen wordt aangeraden, maar als je dat te lang vindt – straks is het uitverkocht – kan je ook zelf een periode kiezen, van minimaal een dag.

Heb je het écht nodig?

In de plug-in zit een speciale knop, mocht je van mening zijn dat je het item echt nu moet hebben. Maar: niet zonder schuldgevoel. Om de aankoop te kunnen doen moet je eerst de zin ‘ook al wil ik mijn impulsiviteit onder controle houden, ik moet deze aankoop nu écht doen’ invoeren.

De plug-in werkt inmiddels al bij meer dan vijfhonderd websites, en je kunt ook zelfs websites toevoegen en verwijderen. Icebox werkt tot nu alleen voor Google Chrome. Kan jij de Icebox wel gebruiken? Downloaden kan hier.

Bron LINDA.nieuws | Beeld Shutterstock