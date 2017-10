Met dit simpele trucje bespaar je megaveel opslagruimte op je iPhone

Je kent ’t wel: geen ruimte meer voor nieuwe apps of foto’s omdat je geheugen weer eens vol zit. Je zult er aan moeten geloven en het een en ander moeten verwijderen. Of je probeert deze simpele truc eens uit, die je veel opslagruimte zal besparen.

Het enige jammere aan dit handige trucje is dat het alleen werkt op de iPhone 7 en hoger, mits je IOS 11 al hebt geïnstalleerd. Maar voldoet jouw telefoon aan deze eisen, dan raden we je aan de volgende stappen te volgen.

Ga naar Instellingen > Camera > Formaat > HEIF.

HEIF is een super slimme manier om foto’s klein en compact op te slaan, zonder dat er kwaliteitsverlies is. Dit betekent dat jij veel meer foto’s op je camera roll kwijt kunt en die melding (hopelijk) voorlopig verleden tijd is!

Bron Her.ie | Beeld iStock