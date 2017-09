Wait, what? Blijkbaar is er een functie op WhatsApp waarmee je gemakkelijk gifjes kunt versturen

Laat jij op WhatsApp ook altijd je emoties de vrije loop door het gebruik van emoji’s? Of je nou heel hard moet lachen, iets heel vies vindt of een verdrietig berichtje krijgt: er is voor elke emotie wel een geschikt plaatje. Maar er blijkt in de app ook nog een andere manier te zijn om jezelf te uiten: door middel van gifjes. Ja, echt!

Klaarblijkelijk heeft WhatsApp een heel handige functie waardoor je gemakkelijk gifjes kunt versturen naar je gesprekspartners. Voor de diehard gif-fans misschien geen nieuws, maar wij komen hier toch echt nu pas achter – en zijn hier dus maar wat blij mee.

Voor iOs en Android

De functie is zowel te gebruiken op iOs- als op Android-telefoons. Bij iOs werkt het als volgt: open een chat in WhatsApp en klik op het plusje linksonder. Ga naar foto- en videobibliotheek. Linksonder zie je daar het woord ‘GIF’ staan. Als je erop klikt krijg je allerlei gifjes te zien die je kunt gebruiken. Ook is er een zoekfunctie om de perfecte gif te vinden bij je berichtje.

Heb je een Androidtelefoon? Als je in WhatsApp een chat opent, klik je op de emoji-knop. Onderaan in beeld verschijnt vervolgens een grijze balk waar je kunt kiezen tussen emoji’s of gifjes. Kies voor de gifjes en je kunt op basis van trefwoord op zoek gaan. Ook zie je in een makkelijk overzicht de meest recente gifjes die je hebt gebruikt.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomeraanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron Cosmopolitan, Androidplanet | Beeld GIPHY, Getty Images