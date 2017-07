Een stap in de goede richting om cybercriminaliteit tegen te gaan. De politie heeft vrijdag een nieuwe controlefunctie gelanceerd waarop je kunt checken of je e-mailadres of andere inloggegevens in criminele handen zijn gevallen. En da’s best handig, want zo kun je enge hacks tegengaan.

Eenvoudige check

Met een eenvoudige check van je e-mailadres op de website politie.nl kun je vanaf nu achterhalen of jouw persoonlijke gegevens zijn misbruikt. En dat is hoog nodig, want bij onderzoeken naar cybercriminaliteit trof de politie ruim 60.000 mailadressen aan die werden misbruikt. Deze mailadressen zijn verzameld in een database. Als jouw gegevens daarin voorkomen, stelt de politie je na invoer van het e-mailadres op de hoogte. Ook ontvang je tips over hoe je het beste kunt omgaan met deze situatie.

Weerbaarder tegen cybercriminaliteit

De politie in Duitsland was enkele weken geleden de eerste die zo’n toets invoerde. Volgens de politie is deze nieuwe controlefunctie opnieuw een stap om de burger weerbaarder te maken tegen cybercriminaliteit. De politie raadt sowieso iedereen aan regelmatig wachtwoorden te wijzigen en ook je online gegevens te checken op andere checksites zoals haveibeenpwnd.com.

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Bron ANP | Beeld Sanoma Beeldbank