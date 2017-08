Zo herken je het virus dat momenteel rondgaat op Facebook

Facebookers opgelet! Momenteel gaat er een virus rond op Facebook Messenger. Voordat ook jouw laptop ermee wordt besmet (en dat is wel het laatste wat je wilt): zo herken én verwijder je ‘m.

Ondanks dat we alert zijn op wat voor mails en berichten we openen, klikte digiconsulent Jacqueline Oude Hesselink dinsdag een virus aan dat via Facebook Messenger met haar werd gedeeld door een bekende. In het berichtje stond een link naar een YouTubevideo met haar naam erin. De persoon in kwestie stuurt haar wel vaker leuke linkjes, dus klikte Jacqueline op het bericht. Dat had ze beter niet kunnen doen…

Na het klikken op de link moest ze via haar Google Chrome-browser een bestand installeren. Dat omzeilen en tóch de video bekijken lukte niet, dus klikte ze door. Op dat moment ging het mis en werd de link die zij eerder ontving, naar al haar contacten op Facebook Messenger gestuurd. Iedere link in het bericht was gepersonaliseerd, met de naam van diegene als titel van de video. Juist: een virus.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee

De consulente wil anderen waarschuwen voor het Facebook Messenger-virus en besloot er verder in te duiken. Ten eerste is de link te herkennen: daarin staat namelijk jouw naam als titel van een video. Ook onderzocht Jacqueline hoe je het virus kunt blokkeren. In de Facebookinstellingen moet het ‘Facebook platform’ worden uitgeschakeld. Ook moet je alle opgeslagen wachtwoorden in de browser verwijderen. Ook getroffen door het bericht? Het volledige stappenplan vind je hier.

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Bron Libelle, BN DeStem | Beeld Shutterstock