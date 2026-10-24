Dit is waarom we zo hebberig worden van al die luxe adventskalenders

En ik ben niet de enige. Mijn timelines staan vol met influencers die nog net niet het kwijl van hun kin afvegen als ze weer zo’n veel te mooie, kartonnen kluis thuisbezorgd krijgen en ook een niet-influencer vriendin van mij vraagt elk jaar trouw een Bijenkorf adventkalender voor haar verjaardag. Wat is de aantrekkingskracht van die adventkalenders? Ik vroeg het aan Wendy Oude Veldhuis, marketingstrateeg en beïnvloedingspsycholoog.



De adventskalender begon ooit heel bescheiden. Volgens Deutsche Welle hebben we hem te danken aan Maarten Luther. Hij verschoof het moment van cadeautjes geven van 6 december naar kerstavond, waardoor kinderen langer moesten wachten. Om het aftellen draaglijk te maken, trokken protestantse gezinnen 24 krijtstrepen op de deur en veegden ze er elke dag eentje weg. In 1903 verscheen de eerste gedrukte kalender. Na de Tweede Wereldoorlog zagen chocolademerken er brood in, en vanaf de jaren 2000 volgden de beautymerken.

Inmiddels is de kalender doorgeslagen naar het andere uiterste. Dior bracht vorig jaar La Malle des Rêves uit, een koffer met 24 laatjes vol parfums, een sneeuwbol, een sjaal en papieren kerstversiering. Prijs: 7500 euro. Alle 120 exemplaren waren in no time uitverkocht en er kwam een wachtlijst.

Spannend, maar veilig

Wat maakt zo’n kalender dan zo onweerstaanbaar? Volgens Wendy Oude Veldhuis zit het in een combinatie van verrassing en zekerheid. “Je weet: hé, ik krijg iets voor een bepaalde waarde. Alleen wat het is, weet ik dan nog niet. Het is eigenlijk heel spannend, maar ook heel veilig.”

Ze vergelijkt het met de mysterypakketjes die je tegenwoordig uit automaten kunt trekken. Ze heeft er zelf ook weleens eentje uitgehaald. Je betaalt bijvoorbeeld 15 euro en hebt geen idee wat erin zit: iets van 3 euro, maar ook iets van 300 euro behoort tot de mogelijkheden. Zeggen ze dan. Hetzelfde geldt voor de verloren koffers die op Schiphol worden geveild. “Dan weet je echt helemaal niet wat je koopt.”

Dat is echt gokken, en juist die onzekerheid doet iets met je brein. “Die voorpret maakt zo’n stofje aan in je brein, dat heet dopamine en het motiveert ons om door te gaan. En daardoor wil je eigenlijk doorgaan. Je wilt misschien nog wel een pakketje kopen, of nog een koffer.”

Bij een adventskalender werkt het volgens haar ongeveer hetzelfde, alleen minder heftig en iets meer afgebakend. “Dat geldt hier in kleinere mate ook, omdat je al weet dat je voor een bepaald bedrag nieuwe spulletjes gaat krijgen.” Veilig gokken dus. Voor de niet-zo-durfals.

Al mijn concurrenten hebben er een

Dat je er tegenwoordig voor elk denkbaar product een kalender kunt vinden, komt volgens Wendy doordat bedrijven elkaar gewoon nadoen. “Als merken het succes zien bij Rituals of De Bijenkorf is het natuurlijk extreem makkelijk te copy-pasten naar je eigen bedrijf. En hoe meer we dat zien, hoe meer bedrijven dat ook gaan doen.”

Ze noemt het social proof: we doen graag wat de rest van de groep ook doet. Dat geldt ook voor merken. “Als we zien: hé, dit bedrijf doet dat, en dat bedrijf doet dat ook, en er is nog een derde bedrijf dat het heeft. Dus al mijn concurrenten hebben dat. Dus misschien moet ik dat dan ook gaan doen. Je wilt ook niet achterblijven natuurlijk. En niet iedereen zit vol eigen, originele ideeën.”

Zo wil ik ook zijn

En wij als consument? Wij kijken vooral naar influencers. Het hele genre van de adventskalender-unboxing groeide namelijk via Instagram, YouTube en TikTok uit tot een fenomeen. De Singaporese influencer Grace Glazee opende haar TikTok over de Dior-kalender met de zin “I accidentally spent $11,000 on an Advent calendar!” en werd miljoenen keren bekeken.

“We zien dat influencers een steeds groter onderdeel worden van de marketingmix, en bij dit soort producten misschien inmiddels zelfs het grootste”, zegt Wendy. Ze noemt dat het principe van autoriteit. “Dat is eigenlijk tegen wie we opkijken, waarvan we denken: hé, zo wil ik ook zijn. Of zo zou ik eigenlijk het liefst ook een klein beetje willen zijn. We doen dan graag hetzelfde.”

Er zit wel een grens aan, denkt Wendy. “Het wordt uiteindelijk te duur, op een gegeven moment houdt het ook op. En het wordt een steeds specifiekere groep mensen die dit wel nog kan kopen.”

Was dit het nou?

Dan de vraag of je al die producten ook echt gebruikt. “Negen van de tien keer gebruik je natuurlijk nooit alles”, aldus de marketingstrateeg. Juist daarom wordt zo’n kalender volgens haar vaak cadeau gedaan. “Dan zit er altijd wel iets tussen dat de ontvanger kan gebruiken”.

Twijfel je, omdat 150 euro eigenlijk meer is dan je aan een kalender wilt uitgeven? Dan praat je het jezelf vaak al goed voordat je afrekent. Ik heb hard gewerkt dit jaar, ik verdien dit. Met die gedachte valt de aankoop ineens prima te verantwoorden.

En als je op 24 december het laatste laatje openmaakt en denkt: was dit het nou? Wendy: “Dan is het gewoon teleurstelling. Dan word je gewoon met je neus op de feiten gedrukt.”

Precies dat overkwam Chanel in 2021. Het merk bracht voor 825 dollar zijn eerste adventskalender uit, ter ere van honderd jaar Chanel No. 5. TikTokker Elise Harmon pakte hem uit en vond vooral stickers, een flipboekje, een stoffen tasje en wat samples. Haar video ging viral en Chanel kreeg een golf van boze reacties over zich heen. Wat er in zat, stond overigens gewoon op de website. De kalender van vorig jaar kostte overigens 2200 dollar. Laten we hopen dat je inmiddels waar voor je centen krijgt.

Op YouTube vind je inmiddels genoeg mensen die een beautykalender uitpakken en aan het eind concluderen dat de inhoud lang niet zoveel waard is als beloofd, of dat het allemaal mini’s zijn in plaats van full-size producten. Dat blijft altijd, denkt Oude Veldhuis. “De ene influencer wordt ingezet om het te promoten. En de ander koopt het zelf en gaat het een beetje ontwapenen. Dus het is ook maar net wie je volgt en in welke tijdlijn je zit.”