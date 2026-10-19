Dit worden de populairste jongens- en meisjesnamen van 2027

Elk jaar zet website WIJ die op een rijtje, al zijn het de afgelopen jaren voornamelijk the usual suspects die de lijsten domineren.

Populairste jongens- en meisjesnamen van 2027

En ja, ook voor komend jaar staat er weer een aantal in die al jaren bovenaan pronken. Maar, ook leuk; WIJ heeft ook al een aantal namentrends onder de loep genomen. En die ga ik natuurlijk ook even met je bespreken.

First things first: de top tien. Hieronder check je 'm.

Top tien jongensnamen van 2027

Luca of Noah Noah of Luca Mees Sem Finn Liam Levi Milan Lucas Mats

Tsja, weinig vernieuwends eigenlijk; Luca en Noah strijden al jaren om die eerste plek en dat zal volgend jaar dus niet veel anders zijn. En ook Mees en Sem zijn graag geziene namen in deze lijst, en eindigen nog altijd enorm hoog.

Top tien meisjesnamen van 2027

Sophie of Mila Mila of Sophie Julia Emma Olivia Noor Milou Nora Maeve Tess

Ook hier weinig nieuwe namen in de hoogste posities, maar Maeve maakt een flinke opmars: in 2026 werd deze naam eigenlijk pas een beetje voor het eerst populair, en volgend jaar staat-ie dus al in de top tien. Het is van oorsprong een Ierse naam, en betekent 'betoverend', 'vreugde', 'bedwelmend' of 'sterke vrouw'. In 2025 stond de naam nog op plek 18, en twee jaar later is-ie dus de top tien binnengekomen.

En dat is hard gegaan: in 2020 kregen slechts 164 meisjes de naam Maeve, en in 2025 al 425 tot 447 (de cijfers van 2026 zijn natuurlijk nog niet bekend).

Naamtrends van 2027

Behalve deze populaire namen zullen we ook meerdere naamtrends gaan zien komend jaar, schat website WIJ in. Maar eerlijk: veel van deze trends zou ik persoonlijk aan me voorbij laten gaan. Vooral numero uno. Ik bespreek er hieronder een paar met je.

Namemaxxing: Ja, tegenwoordig zijn we alles aan het maxxen. Looksmaxxing is natuurlijk het bekendst, maar schijnbaar vliegt deze trend ook over naar de namen. Wat het inhoudt? Eigenlijk simpel; gewoon het combineren van twee namen.

Ja- en No-namen: Denk aan Jamie, Nomé, Noemi, Jason... Voor mijn gevoel is dit al wel een paar jaar een trend, maar daar nemen we voorlopig dus nog geen afscheid van.

Kort maar krachtig: Less is more; we kiezen massaal meer voor kortere namen. Evi, Ela, Loa; en voor jongens namen als Jip, Ravi, maar ook Finn, Mees, Sem; die zien we natuurlijk al in de top tien voorbijkomen.

Wat ook steeds populairder wordt zijn genderneutrale namen. Teddy kan zowel voor een jongen als een meisje, net zoals Jip, Sem, of René. En jawel; ook daar is een voorspelling voor gedaan. Hieronder staat de top tien genderneutrale namen voor 2027.

Top tien genderneutrale namen voor 2027