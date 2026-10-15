Dit zijn de beste Nederlandse comedyseries die je gezien wil hebben

En ja, die moet ik natuurlijk even aan jullie tippen. Er staan waarschijnlijk een aantal van the usual suspects in, maar het zal me verbazen als je dit hele lijstje hebt afgevinkt. Dus mocht je zin hebben in Nederlandse comedy waarbij er géén lachband nodig is om je te vertellen wanneer de grap komt: deze wil je zien.

1. Bodem

Als je Fleabag geweldig vond (en wie vindt dat nu niet?), moet je Bodem eigenlijk sowieso een kans geven. Het zijn allebei series met een sterk, vrouwelijk hoofdpersonage die eigenlijk helemaal niet per se sympathiek en/of begrijpelijk is. Maar allebei wél fantastische series — en daarmee laten ze zien dat zo’n hoofdpersonage dus ook helemaal niet nodig is.

In Bodem volgen we de 37-jarige Cat, waanzinnig gespeeld door Eva Crutzen, die haar leven op het eerste gezicht redelijk voor elkaar heeft… Alleen blijkt vrij snel dat dat vooral het verhaal is dat ze zichzelf vertelt. Ze drinkt te veel, gebruikt drugs, belandt met wildvreemden in bed en probeert ondertussen vooral niet te veel stil te staan bij het verlies van haar broer. Inmiddels zijn er twee seizoenen. Crutzen schreef en regisseerde de serie zelf en speelt dus ook de hoofdrol, waar ze een Gouden Kalf voor won.

En laten we eerlijk wezen: Cat is soms bloedirritant. Je wilt haar regelmatig door elkaar schudden en vragen waarom ze in godsnaam wéér precies de keuze maakt waarvan iedereen kan voorspellen dat het verkeerd afloopt. Maar juist daarom werkt het. Het is grappig, rauw, soms behoorlijk ongemakkelijk en dan ineens weer heel verdrietig.

2. Tropenjaren

Zelf heb ik geen kinderen, maar na het kijken van Tropenjaren heb ik het gevoel dat ik precies weet hoe het is om al drie nachten niet te hebben geslapen en vervolgens ruzie met je partner te krijgen over iets compleet onbenulligs.

Henry van Loon en Jelka van Houten spelen Jelle en Rosa, die na de geboorte van hun dochter Stella proberen hun oude leven gewoon voort te zetten. Werken, ambitieus zijn, een relatie hebben, seks hebben, vrienden zien. Alleen blijkt een baby zich daar verrassend weinig van aan te trekken.

In het echte leven zijn Van Loon en Van Houten ook een stel, dus dat zou mede de geweldige dynamiek en chemie tussen hun kunnen verklaren. Maar los daarvan vind ik ze allebei zó sterk in hun spel: of het nu droog en sarcastisch is of juist uitgelaten, hun timing is waanzinnig. De twee seizoenen staan sinds een tijd allebei op Netflix. Het eerste seizoen vond ik wel vele malen beter, maar het tweede is absoluut het kijken waard.

3. Promenade

Oké, disclaimer: Promenade is technisch gezien helemaal geen comedyserie. Het was een satirische talkshow van Diederik Ebbinge met Ton Kas, Henry van Loon en Eva Crutzen als vaste gasten. Maar als je Nederlandse comedy zoekt en dit nog nooit hebt gezien, ga ik hem toch gewoon op je lijst zetten.

Het idee is eigenlijk simpel: Promenade doet alsof het een bloedserieus praatprogramma is, terwijl alles compleet absurd is. Van gesprekken die volledig ontsporen tot televisieformats en typetjes waarvan je soms pas na een paar minuten denkt: waar kijk ik in godsnaam naar?

Toegegeven: dit is wel humor waar je van moet houden. Als je na één aflevering denkt dat het flauw, ongemakkelijk en ontzettend raar is, dan heb je het programma in ieder geval goed begrepen. Ik vind het fantastisch.

En mocht je daarna nog niet genoeg hebben gehad: er is ook Chateau Promenade, waarin Ebbinge met Henry van Loon, Ton Kas en Eva Crutzen naar een château in Noord-Frankrijk vertrekt. En ja, dat is net zo leuk als dat je denkt dat het is.

4. Rundfunk

Over humor waar je van moet houden gesproken: Rundfunk. De serie van Tom van Kalmthout en Yannick van de Velde begon ooit rond twee scholieren, Tim en Erik, en hun totaal ontspoorde middelbare school. En het is ook de enige Nederlandse serie die mij echt aan het huilen heeft gekregen van het lachen. Je moet er dus wel echt van houden: het is vaak zo absurd en raar en ik ga daar zelf heel goed op — maar het is niet voor iedereen.

Van Kalmthout en Van De Velde spelen zelf ook de hoofdrollen, maar daarnaast zijn ook grote namen als Pierre Bokma te zien.

5. Jeuk

Nog zo'n Nederlandse serie waarbij plaatsvervangende schaamte eigenlijk de helft van de lol is: Jeuk. Thomas Acda en Peter Heerschop spelen hierin versies van zichzelf en weten werkelijk de meest normale sociale situaties binnen no time compleet te laten ontsporen.

Een groot deel van de serie is geïmproviseerd. De grote lijnen van een scène staan vast, maar de acteurs krijgen veel vrijheid in wat ze precies zeggen. En dat werkt juist heel goed, omdat gesprekken daardoor soms ongemakkelijk echt voelen. Je ziet regelmatig al minuten van tevoren dat Thomas of Peter iets gaat zeggen wat hij vooral níét moet zeggen, en vervolgens doen ze het natuurlijk toch.

Door de seizoenen heen komt er ook een halve stoet bekende Nederlanders voorbij, vaak als uitvergrote versie van zichzelf. En ja, soms is het flauw en soms gaat een situatie zó ver dat je denkt: kom op, niemand zou dit doen. Maar dat hoort bij Jeuk. Als je goed gaat op ongemakkelijke humor waarbij mensen zichzelf steeds verder een sociaal graf in praten, kun je hier behoorlijk wat afleveringen mee vooruit.

6. De Luizenmoeder

"Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent” — Sorry als je dat liedje nu de rest van de dag in je hoofd hebt.

De Luizenmoeder was zo'n serie waar ineens werkelijk íédereen naar keek. De serie speelt zich af op basisschool De Klimop, waar Hannah als moeder van haar dochter Floor kennismaakt met een compleet nieuwe wereld vol schoolpleinpolitiek, ouderparticipatie, eindeloze regels en juf Ank. En juf Ank alleen is eigenlijk al reden genoeg om alles terug te kijken.

Wat De Luizenmoeder vooral heel goed deed, was iets uitvergroten wat voor ontzettend veel mensen herkenbaar was. Ouders die elkaar stiekem niet kunnen uitstaan, maar wel gezellig naast elkaar op het schoolplein staan. Een directeur die zichzelf véél belangrijker vindt dan hij is. En allerlei ongeschreven regels waarvan niemand precies weet wie ze ooit heeft bedacht.

Heb je kinderen op de basisschool? Dan is de kans waarschijnlijk groot dat je minstens één personage herkent. En anders ben je misschien zelf dat personage. Sorry.

Oké, vooruit: Oogappels

Ik twijfelde een beetje of Oogappels officieel in een lijst met comedyseries thuishoort, want het is net zo goed drama. Maar aangezien we bij Promenade de regels toch al overboord hebben gegooid: hij mag erbij.

Oogappels draait om verschillende gezinnen die allemaal proberen hun kinderen een beetje fatsoenlijk richting volwassenheid te krijgen, terwijl ze ondertussen zelf ook maar wat doen. Inmiddels is de serie zo populair dat NPO hem zelfs bekroonde als meest succesvolle serie op NPO Start.

Oogappels is herkenbaar en juist daarom zo grappig; bijna iedereen ziet wel iets van zichzelf of zijn/haar omgeving erin terug.

Beeld: NPO Bodem