Een echte leren, suede tas voor 20 euro? Kruidvat verkoopt het (en ze zijn nog leuk ook)

Het is dat ik even een tassenshopverbod heb (dit weekend heb ik er nog een gekocht...), anders had ik deze zó in mijn mandje gegooid.

Leren suèdetas Kruidvat

Een leuke tas vinden waar ook nog eens je laptop in past, voelt als een enorme zoektocht. Maar na deze vondst kun je die lekker staken: in dit exemplaar van Kruidvat past-ie gewoon. Perfect dus als je na een werkdag meteen doorgaat naar een borrel of als je wil shinen op kantoor.

Deze tas behoort tot de Patty Brard-collectie (geloof me: daar zitten soms echt geweldige dingen tussen), is van echt leer en suède, én heeft studs die 'm megachique laten ogen. Aan de binnenkant heeft-ie nog een klein, extra vak dat voorkomt dat je tas een grabbelton wordt.

The best of all? Waar je voor suèdetassen vaak ruim honderd euro neerlegt, is deze maar twintig euro. Hij is er in drie uitvoeringen: in beige, bruin en panterprint. Ik vermoed dat je snel moet zijn, want op het moment van schrijven is de bruine al online uitverkocht. In de winkel zijn ze ook beschikbaar, dus daar kun je altijd nog naartoe rennen. Wedden dat mensen vol verbazing zullen kijken als je zegt dat je tas van Kruidvat is?

Beige suède tas

Panterprint suede tas

Matchende telefoonkoorden

Als je dacht dat ik wild werd van tassen, dan heb je mij nog niet gezien bij matchende accessoires. Ik val maar meteen met de deur in huis: Kruidvat heeft ook – jawel – matchende telefoonkoorden. Het leuke van deze is dat je hiervoor geen speciaal hoesje nodig hebt; via het plastic kaartje aan de onderkant hang je 'm aan je telefoon. Het koord is van suède en omhuld met studs. Heel handig en ook nog eens stijlvol.

Bruine suede telefoonkoord