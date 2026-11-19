Een verandering die mij goed uitkomt. Ik vind namelijk niks leukers dan een kerstboom met een volledige persoonlijke touch. Gelukkig zijn die ornamenten er genoeg: de grappigste heb ik voor je uitgezocht.

Grappige kerstornamenten

Waarschuwing: de kerstornamenten zijn behoorlijk Amsterdam coded.

Matcha

Als er één drankje niet weg te slaan is bij menig yup, dan is het wel matcha – dat drankje dat eigenlijk naar gras smaakt (ja, niemand maakt mij iets anders wijs), maar waar iedereen toch zijn halve maandsalaris voor inlegt. Bij Kwantum verkopen ze er een ornament van, dat nog goedkoper is dan een matcha bij de koffietent om de hoek.

Crispy chili oil

Waar bij de meesten matcha hen in een houdgreep heeft, is dat bij mij crispy chili oil. Ik gooi het overal op – en dat terwijl ik eigenlijk helemaal niet zo goed tegen pittig kan. Maar goed, er zit gewoon magie in dat potje. Je begrijpt dus wel dat ik dat in mijn boom moet hangen: Bijenkorf verkoopt er een ornament van, want zo'n echte glazen pot is ook zo zwaar.

Balzak

Oké, deze (letterlijke) bal heeft dan weer geen directe link met mij, maar funny is-ie wel. Hang 'm in je eigen boom of doe 'm cadeau aan je schoonouders. Wedden dat je dan een onvergetelijke indruk achterlaat?

Salmari

De tegenhanger van matcha is dan weer Salmari: het drankje dat niet om twee uur 's middags, maar 's nachts populair is. Als je met dit ornament alleen al naar de boom kijkt, krijg je meteen geweldige flashbacks (of herinneringen die je liever was vergeten).

Afslankmedicatie

De laatste jaren hoor en zie je het overal: afslankmedicatie. In het nieuws, bij die ene kennis óf... in de kerstboom! Geef 'm bijvoorbeeld als ijsbreker als het zoveelste dessert op tafel wordt gezet. Al weet ik niet of iedereen dat kan waarderen.

Botox

Om nog even in de spuiten te blijven: Xenos verkoopt een botoxornament. Een wat goedkopere variant voor als iemand deze ingreep op zijn verlanglijstje heeft staan...

Studenten starterpack

Heb je een student in de familie of vertoont jouw partner nog heel wat studententrekjes? Dan heeft HEMA een ware kersthangerset in haar collectie. Inbegrepen zijn drie kerstornamenten: een pan met een gebakken ei, een sixpack bier én Adidas-badslippers.

Patatje oorloog

Last best: een patatje-oorlogornament. De frietjes zijn goud en de klodders mayo én saté zijn verhuld met glitters, want dat verdienen ze. Zo verzamel jij al je faves in een boom.